Ein anderer Bayer: Zum 100. Geburtstag von Carl Amery

"Die Menschheit konnte sich bisher wie die Bierhefe verhalten, alle Ressourcen an sich ziehen, die es gibt, sie auffressen und dann in den eigenen Exkrementen ersticken. Und diesem Programm folgt eigentlich die Gesellschaft nach wie vor."

Carl Amerys Blick war immer auf jenseits des Weißwurstäquators gerichtet

Mitunter ganz schön sarkastisch, was Carl Amery schon vor 20, 30 Jahren gesagt hat. Dieser ältere, weiße Mann würde auch heute noch auf jeder Fridays-For-Future-Demo eine gute Figur machen. Freilich würden seine Reden auffällig bayerisch tönen. Weil er halt einer war, ein Bayer, durch und durch. Auch wenn er fast allen gängigen Klischees vom idealtypischen Bewohner des Voralpenlandes widersprach. So zeigte er beispielsweise nicht der Ansatz von einer Wampen oder einem Stier­gʼnack, war eher der hagere Typ. Blitzgescheit überdies und eloquent, den Blick immer auf jenseits des Gartenzaunes, sprich Weißwurstäquators gerichtet. Stets auch selbstironisch: dieses unerträgliche, dauerschleifenhafte „mia san mia“ wäre ihm nie über die Lippen gekommen.

Carl Amery war ein von Grund auf heiterer Mensch - eine geradezu barocke Gestalt

Carl Amery beim Ostermarsch in Ulm 1966

Man suchte eigens Begriffe, die es vorher noch nicht gab, um Carl Amery zu charakterisieren, „Linkskatholik“ etwa. Die CSU ignorierte ihn geflissentlich, während er für andere die gefragte Stimme des „anderen“ Bayern war. Denn keiner redete in den 1970er und 80er Jahren so rebellisch und intellektuell und dabei noch tief bairisch grundiert wie er, keiner formulierte so früh ökologische Grundwahrheiten, die auch heute noch hochaktuell erscheinen. Und keiner lachte dabei auch noch so frei, frech und aufmüpfig. Carl Amery, Sohn eines katholischen Theologie-Professors, war ein von Grund auf heiterer Mensch, eine geradezu barocke Gestalt.