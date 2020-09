Stiller Lesesaal oder multimedialer Treffpunkt Was muss eine moderne Bibliothek können?

In Nürnberg gibt es schon seit 1370 eine kommunale Bibliothek. Das Tagesgespräch schaut auf die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft der Büchereien: Was gehört eigentlich zu einer guten Bibliothek dazu?

Was wäre eine Stadt ohne eine Gemeindebibliothek? Seit mindestens 650 Jahren hat Nürnberg eine Stadtbibliothek, sie gehört zu den ältesten öffentlichen Bibliotheken im deutschen Sprachraum.

Das Tagesgespräch hat heute gefragt: Was ist Ihnen am Wichtigsten, wenn Sie eine Bibliothek besuchen? Die Stille im Lesesaal fürs konzentrierte Lesen? Das umfassende Angebot in den Regalen oder in den digitalen Datenbanken?

Was wünschen Sie sich von einer guten Bibliothek? Wohin soll sie sich entwickeln? Welche Aufgaben hat die Bibliothek der Zukunft?

Was gehört zu einer guten Bibliothek dazu?

Leihen Sie sich regelmäßig Bücher in der kommunalen Bibliothek oder einer öffentlichen Pfarrbücherei? Welche Romane oder Sachbücher nehmen Sie als Ausleihe mit nach Hause? Was lesen Sie lieber vor Ort - zum Beispiel in einer gemütlichen Leseecke? Oder nutzen Sie Bibliotheken vor allem zu Forschungszwecken?

Zu Gast bei Till Nassif war Barbara Lison. Sie ist die Direktorin der Stadtbibliothek Bremen und designierte Präsidentin des Weltverbandes der nationalen Bibliotheken.

