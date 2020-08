Barrierefreies Feiern "Kleine Schwellen, aber große Kopfblockaden"

Club oder Festival – die Initiative "Barrierefrei Feiern" will die Kulturszene inklusiver gestalten. Aktivist Stefan Kienle liefert konkrete Verbesserungsvorschläge und stellt fest: Wir könnten uns Australien zum Vorbild nehmen.

Stefan Kienle engagiert sich bei der Initiative "Barrierefrei Feiern", die sich Anfang 2020 gegründet hat. Kulturschaffende, Musikbegeisterte und Veranstalter*innen mit und ohne Behinderung schlossen sich deutschlandweit zusammen, um für Barrierefreiheit bei Festivals und Veranstaltungen zu sensibilisieren. Sie wollen die Kulturszene inklusiver gestalten und begleiten Veranstalter*innen bei diesem Prozess.

Sie waren 2018 beim PULS Open Air stagediven, haben sich also von der feiernden Menge hochheben und auf Händen zur Bühne transportieren lassen. Wie war das für Sie?

Es war eine spontane Aktion, weil ich nur mal kurz einen Blick auf die Bühne werfen wollte. Ich war da ungefähr unter zehntausend Leuten und habe nichts gesehen. Das hat sich dann verselbstständigt und zwei Minuten später war ich direkt auf der Bühne. Das restliche Konzert konnte ich mir dann von der Bühne aus ansehen, was auch sehr praktisch war, weil es dann angefangen hat zu regnen.

In unserer Interviewreihe bringen die Aktivist*innen immer ein Zitat mit, das ihnen Bezug auf ihren Aktivismus wichtig ist. Wie lautet Ihres?

"Alle sagten, das geht nicht. Bis einer kam, der das nicht wusste, und es einfach gemacht hat." Unbekannt

Das ist ein Leitgedanke, der mich schon mein ganzes Leben begleitet, von Schule, über das Studium in den Beruf. Um voranzukommen und gewisse Barrieren und Grenzen zu überwinden.

"Alle sagten, das geht nicht": Was geht anscheinend nicht oder wird Ihnen beim Feiern als Rollstuhlfahrer nicht zugetraut?

Das passiert oft in Lokalitäten wie Clubs: Da ist eine kleine Schwelle, die ich alleine oder mit Hilfe easy überwinden könnte. Dann kommt aber von den Securities die Antwort: 'Wir können dich nicht reinlassen', wegen irgendwelcher Brandschutz- oder Sicherheitsbestimmungen. Da sehe ich jedoch das Problem nicht, weil es meistens genug Ausweichmöglichkeiten gibt und ich mich ja nicht immer direkt ins Getümmel stürzen muss. Aber das ist einfach oft eine Blockade in den Köpfen der Leute.

"Bis einer kam und es einfach gemacht hat": Was machen Sie mit Ihrer Arbeit bei der Initiative Barrierefrei Feiern möglich?

Inklusionsaktivist Stefan Kienle auf seiner Terasse im Allgäu

Es gibt im Kultur- und Freizeitbereich schon ein paar standardisierte Verfahren mit beispielsweise behindertengerechten Toiletten. Aber da steckt so viel mehr dahinter, weil es einfach nicht die eine Behinderung gibt.

Ich als Rollstuhlfahrer kann mich jetzt trotz meiner Behinderung noch als recht fit bezeichnen, weil ich eine gute körperliche Konstitution habe und auch so kommunizieren kann, dass ich mir selber Hilfe besorgen kann. Das kann vielleicht ein Gehörloser oder Blinder nicht direkt und braucht dann andere Hilfestellungen wie Induktionsschleifen [Übertragungssystem für Hörgeschädigte, um Hintergrundgeräusche auszublenden, Anmerk. d. Red.] oder einen Blindenhund. Und dann dürfen sie den Hund in den Club oder auf das Festivalgelände nicht mitnehmen ...

Für genau solche Dinge versuchen wir zu sensibilisieren. Wir wollen den Veranstaltern von Anfang bis Ende ein Konzept an die Hand geben, um Missverständnisse und Barrieren abzubauen. Von der Buchung bis zum letztendlichen Festivalbesuch.

An was arbeiten Sie gerade konkret bei der Initiative?

Ich entwickle eine standardisierte Checkliste, damit jeder von unseren Mitgliedern Veranstaltungen auf Barrierefreiheit abklopfen kann. Die Herausforderung ist, möglichst viele diverse Behinderungen abzudecken.

Sie gehen seit Ihrer Jugend ganz selbstverständlich feiern. Für viele sind Menschen mit Behinderung eine Seltenheit im Club oder auf Festivals. Wie haben Sie das Selbstbewusstsein entwickelt?

Ich habe ein sehr engagiertes Elternhaus, das von Anfang an geschaut hat, dass ich so normal wie möglich aufwachse und nicht auf diese "Parallelschiene" gerate. Dort landen viele Gehandicapte durch separate Kindergärten und Schulen. Vielleicht war es auch ein Vorteil, im ländlichen Bereich aufzuwachsen, wo es noch ein bisschen familiärer und nicht so anonym ist. Ich bilde mir ein, dass die Leute hier weniger Berührungsängste haben.

Außerdem war ich schon viel unterwegs. Vor allem in Australien und Skandinavien ist mir krass aufgefallen, dass die Leute weniger Berührungsängste haben, weil sie direkt damit aufwachsen. Da sind Gehandicapte eher in der Mitte der Gesellschaft angesiedelt. Bei uns sind sie eher eine Randgruppe.

Wir war es dann im Club in Australien und Skandinavien? Besser?

Ich will nicht sagen besser, aber die Leute sind höflich und zuvorkommend. Außerdem ist mir etwas aufgefallen: Wenn ich mit Freunden unterwegs bin, ist es in Deutschland oft so, dass die Leute über mich mit der Begleitperson sprechen, aber nicht mit mir. Ich muss sie dann direkt auffordern und dann sind sie völlig überrascht: 'Der kann ja sprechen!' Ich muss mir oft das Lachen verkneifen, aber mein Freundeskreis findet das empörend.

Wenn es gut läuft: Wo sind wir in zehn Jahren?

Die Idealvorstellung wäre, dass es für alle gehandicapten Gruppen entsprechende Angebote gibt. Keine Treppen mehr in Clubs, jeder Club verfügt über eine behindertengerechte Toilette, eine Induktionsschleife und auch Dolmetschersysteme für Gehörlose. Das ist eine Utopie, die man so wahrscheinlich nie erreichen kann, aber man sollte es als erstrebenswertes Ziel trotzdem im Auge behalten. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, die Mauern in den Köpfen der Leute einzureißen.

Stefan Kienle ist ehrenamtlicher Teil der deutschlandweiten Initiative "Barrierefrei Feiern". In der Interviewreihe "Eine Aktivist*in. Ein Zitat. ein Interview2." sprechen wir mit Aktivist*innen über ihr Engagement und ein Zitat, das ihnen am Herzen liegt.