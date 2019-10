Staus und überfüllte Züge Wie gestalten Sie Ihre Wochenendausflüge?

Das perfekte Ausflugswetter am Wochenende bringt gerade auch bayerische Bergregionen immer wieder an die Grenzen ihrer Belastbarkeit: überfüllte Regionalbahnen, Verkehrskollaps auf den Fernstraßen, Besucheransturm in ansonsten malerischen Rückzugsorten. Wie kommen Sie an Ihr Lieblingsziel? Wie sehen gute Verkehrslösungen aus?