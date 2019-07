Drei Generationen unter einem Dach Starke Frauen auf Bayerns Bauernhöfen

Anlässlich des 70. Jahrestags der Gründung der Landfrauen im Bayerischen Bauernverband hat die Schwandorfer Kreisbäuerin Sabine Schindler fünf Drei-Generationen-Haushalte auf Bauernhöfen in einem Buch porträtiert.

"Starke Frauen - gemeinsame Wege in die Zukunft" ist in den Buchhandlungen im Landkreis Schwandorf, beim Bauernverband in Schwandorf und im Internet unter www.landecht.de erhältlich.