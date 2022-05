Nach ärztlichem Rat Sport bei einer Herzschwäche

In Bezug auf den Sport als Teil der Behandlung einer Herzschwäche hat sich der medizinische Standpunkt mittlerweile geändert. Noch vor 30 Jahren wurde bei der Diagnose einer Herzinsuffizienz zur sofortigen und andauernden Schonung sowie zum Verzicht auf Sport und andere Belastungen geraten. Heute sind die Mediziner der Ansicht: Sport kann bei einer Herzschwäche eigentlich nur nutzen.

Sport als Prävention

Insbesondere bei der Vorbeugung einer Herzinsuffizienz spielt Sport eine zentrale Rolle. In diesem Zusammenhang sollte bereits vom Kindesalter an regelmäßig Sport getrieben werden. Aber auch im mittleren Lebensalter sollte Sport in die Wochenplanung integriert werden – idealerweise mindestens dreimal 30 Minuten. Geeignete Sportarten sind jene, die der jeweiligen Person oder auch Gruppe Spaß machen.