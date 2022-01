Erscheint seit 75 Jahren Wie sehen Sie den Spiegel?

Der Spiegel - ein Magazin mit langer Geschichte: Am 4. Januar 1947 wurde die erste Ausgabe verkauft. Die Recherchen haben in Deutschland seitdem viel bewegt. Ein Skandal hat an der Glaubwürdigkeit gekratzt. Das Tagesgespräch hat zum Jubiläum nach Ihrer Meinung zum Spiegel gefragt!