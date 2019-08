Sparen wird immer schwieriger Was machen Sie mit Ihrem Geld?

Die Zinsen sind niedrig, sehr niedrig. Der Leitzins im Euroraum liegt auf dem Rekordtief von null Prozent. Parken Kreditinstitute Geld bei der EZB, müssen sie dafür sogar 0,4 Prozent Strafzinsen zahlen. Die Banken beklagen sich schon länger über die hohen Belastungen durch negative Zinsen. Sparkassen haben nun sogar zahlreiche Prämiensparverträge gekündigt.

Wie legen Sie Ihr Geld sinnvoll an?

Wer sein Geld nur auf Sparkonten anlegt, hat damit einen Kaufkraftverlust. Welche Art der Geldanlage ist in solchen Zeiten noch sinnvoll?

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha fragt: Welche Alternativen gibt es für Sie? Legen Sie Ihr Geld in Aktien an? Wie risikofreudig sind Sie dabei? Wie gehen Sie mit Kursverlusten um? Überlegen Sie den Kauf von Immobilien? Immerhin sind Kredite gerade günstig. Gold kaufen - ist das sinnvoll? Oder bleibt am Monatsende eh zu wenig Geld übrig, das sich anlegen lässt? Weil die laufenden Kosten so hoch sind? Was bedeutet das alles für die Vorsorge fürs Alter?

Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch und berichten Sie von Ihren Strategien bei der Geldanlage!

Zu Gast bei Moderatorin Christine Krueger ist Niels Nauhauser. Er leitet die Abteilung "Altersvorsorge, Banken, Kredite" bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

