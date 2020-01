SOS im bayerischen Waldmeer Der Klimawandel vor unserer Haustür

"Also, wir spüren den Klimawandel, allerdings nicht in dieser extremen Form, dass es bei uns brennen würde oder dass es Feuer geben würde. Wir haben ja Aufzeichnungen seit Anfang der 70er Jahre. In diesem Zeitfenster von annähernd 50 Jahren ist die durchschnittliche Jahrestemperatur bei uns um zwei Grad gestiegen. Es ist so, dass im Sommerhalbjahr zum Beispiel die Bäume, wenn es wärmer ist, mehr Wasser verdampfen und damit dem Boden und dem Grundwasser auch mehr Wasser entziehen. Wir haben im Sommerhalbjahr keine Grundwasserneubildung. Und wir stellen zum Beispiel auch fest, dass die Schneeschmelze sich ins Winterhalbjahr verlagert hat. Das heißt, der Schnee schmilzt heutzutage im März, April. Vor 50 Jahren war die Schneeschmelze Ende April, Anfang Mai. Die Buche treibt im Schnitt um drei Wochen früher aus, als es noch vor etwa 50 Jahren war. Das sind Hinweise, dass sich in der Natur des Waldes was tut und dass man den Klimawandel durchaus spürt bei uns."