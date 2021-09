Songs an einem Sommerabend Prominente Preisträger: Viva Voce, Bodo Wartke, Wolfgang Buck, Rosenstolz

Was kann so ein Preis bewirken? Und wie bewerten ihn die einstigen Preisträger heute? Ehemalige Preisträger geben Auskunft, historische Mitschnitte ihrer frühen Auftritte unterstützen diese Zeitreise musikalisch.

Bodo Wartke: Kabarettstar und Festivalmoderator

Als Bodo Wartke 2001 den "Förderpreis für junge Liedermacher" der Hans-Seidel-Stiftung erhielt, galt er als hoffnungsvoller Nachwuchskabarettist mit Liedermacherambitionen, der bis dahin vor allem auf Kleinkunstbühnen aufgetreten war. Sein Auftritt bei den "Songs an einem Sommerabend" an zwei Abenden vor jeweils 5000 Leuten war der bis dato größte seiner Karriere – und auch sonst hatte der Preis nur positive Auswirkungen, sagt er heute:

"Es hat sich ganz viel ergeben, was andernfalls nicht passiert wäre - angefangen damit, dass ich 2002 wieder eingeladen wurde - ich durfte dann im Hauptprogramm spielen – , und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das Festival zu moderieren und damit bin ich tatsächlich in die Fußstapfen meines großen Idols Reinhard Mey getreten, der vor mir das Festival moderiert hat."

Viva Voce: Meister der Medleys und Opfer der Corona-Pandemie

Der Einstieg in die Profikarriere klappt und Viva Voce werden außerdem Teil der Festivalfamilie in Banz – vielleicht, weil sie mit ihren Medleys aus bekannten Songs das Liedermacherspektrum in Richtung Pop erweitern. Auch sie moderieren später das Festival – allerdings erst als es ab 2017 unter neuer Leitung umbenannt wurde in "Lieder auf Banz". Die Corona-Pandemie sorgte in den letzten eineinhalb Jahren allerdings für einen Karriereknick der A-Cappella-Band. Sie ist zum Quartett geschrumpft und tritt vorerst nur noch an Wochenenden auf, da die Sänger sich zwischendurch andere Jobs suchen mussten.