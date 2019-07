Bavariamerica Die Sommerradio-Reihe im Bayerischen Feuilleton

Der Traum von Freiheit und Wohlstand im Land der unbegrenzten Möglichkeiten beflügelte viele Menschen aus Bayern, denen es in ihrer Heimat zu eng wurde, zu kärglich oder auch zu barbarisch zuging. Alle hofften sie, in Amerika Zuflucht zu finden. So auch Oskar Maria Graf, Klaus und Erika Mann, die Schriftstellerin Emerenz Meier, der Maler Julius Seyler, die Abenteurerin Anna Meilhamer und viele, viele namenlose Glückssucher. Nicht alle fanden, was sie suchten ... Bavariamerica – ein kleine Geschichte der bayerisch–amerikanischen Beziehungen in sechs Kapiteln.