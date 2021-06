Sommerfestivals 2021 „Sommer am Berg“ im Lauf

Kultur auf den Berg

Am Kunigundenberg in Lauf ist normalerweise Biergarten und Kärwa angesagt. In diesem Sommer kommt die Kultur auf den Berg: Kabarett, Musik, Literatur und Kino. Drei Veranstalter haben sich zusammengeschlossen und präsentieren ihr gemeinsames Programm unter freiem Himmel mit herrlichem Blick in die fränkische Landschaft.