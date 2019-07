Ein Deutschland, zwei Regierungssitze Sollen alle Ministerien nach Berlin?

Bonn und Berlin - in beiden Städten sitzen nach wie vor Bundesministerien. Viele Dienstreisen werden nötig. Zu viele, finden einige Bundestagsabgeordnete. Sie wollen, dass Bonn als Standort aufgegeben wird. Muss das wirklich sein? Diskutieren Sie mit! Die Nummer ins Tagesgespräch: 0800 / 94 95 95 5.

Die alte Bundesrepublik vor der Wiedervereinigung war ganz auf Bonn ausgerichtet. Im Juni 1991 hat dann der Bundestag entschieden, dass das Parlament in die Hauptstadt Berlin umzieht. Im Berlin/Bonn-Gesetz wurde geregelt, dass Bonn weiterhin Standort von einigen Ministerien bleibt.

Das Bundesministerium der Verteidigung, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, das Bundesministerium für Gesundheit und das Bundesministerium für Bildung und Forschung: sechs Ministerien haben nach wie vor ihren ersten Dienstsitz in Bonn. Mehrere Abgeordnete fordern nun, dass sich das ändern müsse. Hunderttausende Dienstreisen könnten vermieden werden.

Bonn und Berlin - oder Berlin statt Bonn?

Sollten alle Ministerien endgültig vom Rhein wegziehen und an die Spree nach Berlin kommen? Oder hat es auch seinen Reiz, dass Bundesministerien und -behörden dezentral auf Deutschland verteilt sind?

Bei Moderator Michael Zametzer ist Ulrich Zawatka-Gerlach zu Gast. Er ist landespolitischer Redakteur der Zeitung "Der Tagesspiegel" aus Berlin. Außerdem meldet sich Oberbürgermeister Ashok-Alexander Sridharan aus Bonn zu Wort.

Wie ist Ihre Meinung?

