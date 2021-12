Immer mehr Übergewichtige Soll Werbung für Süßes verboten werden?

Süßigkeiten für die Kinder - am Nikolaustag eine Selbstverständlichkeit. Aber an vielen anderen Tagen im Jahr auch. Viele Kinder sind zu dick. Daher wird über ein Werbeverbot für Süßigkeiten diskutiert. Was halten Sie davon?