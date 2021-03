Zehn-Punkte-Plan für die CSU Söder sagt dem Filz den Kampf an: Welche Figur macht er?

Mit einem Zehn-Punkte-Plan will Markus Söder für mehr Transparenz in der CSU sorgen. Alle Abgeordneten sollen ihre Nebengeschäfte künftig offenlegen. Was denken Sie über diese Reaktion auf die Maskenaffäre? Wie glaubwürdig gelingt die Aufarbeitung?