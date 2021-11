Mitsprache, gleiche Chancen und Nachhaltigkeit So wollen wir leben - unsere Zukunft in der "Werkstatt Demokratie"

"Bürgerräte wären für mich vorstellbar. Ich weiß aber nicht, ob man den Problemen durch eine zufällige Auswahl der Bürger gerecht wird. Ich würde mir eher ein Modell vorstellen, dass aus den Leuten, die sich mit dem Thema in irgendeiner Form identifizieren, dass man aus dieser Menge der Interessierten, meinetwegen dann eine Zufallsauswahl trifft. Wenn Bürger ausgewählt werden, die eigentlich mit dem Thema nichts am Hut haben, kommt man nicht zu profunden Ergebnissen.

Aber nochmal ganz grundsätzlich zum Thema Bürgerräte: Wir (Abgeordneten) werden doch alle von den Bürgern gewählt. Und wir hätten doch überhaupt keine Chance, ins Parlament gewählt zu werden und vielleicht auch an die Regierung zu kommen, wenn wir nicht vom einzelnen Bürger die Stimme bekommen würden. Ich denke schon, dass durch die Wahl des Abgeordneten letztlich ein demokratischer Prozess in Gang gesetzt ist, der auch die Gesellschaft als Ganzes mitberücksichtigt."