Erstes öffentliches Gelöbnis seit langem Wo steht die Bundeswehr heute?

Kein alltägliches Bild: Soldaten der Bundeswehr sind gestern unter anderem in Berlin zum öffentlichen Gelöbnis zusammengekommen. Für die Verteidigungsministerin ein "Zeichen der Anerkennung". Das Tagesgespräch fragt: Welchen Stellenwert hat die Bundeswehr in Deutschland? Die Nummer ins Studio: 0800 / 94 95 95 5.

Der 12. November 1955 - ein historischer Tag für die Bundeswehr: Vor 64 Jahren haben die ersten 101 Freiwilligen vom damaligen Verteidigungsminister Theodor Blank ihre Ernennungsurkunde bekommen. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat den gestrigen Jahrestag zum Anlass genommen, um an mehreren Orten öffentliche Gelöbnisse zu veranstalten. Bei der Zeremonie leisten Soldatinnen und Soldaten ihren Eid öffentlich vor Publikum.

Kramp-Karrenbauer: "Zeichen der Anerkennung"

Die Bundeswehr gehöre erkennbar und sichtbar in die Mitte unserer Gesellschaft, in die Mitte unserer Städte und Gemeinden, sagte die Verteidigungsministerin. "Das ist ein starkes Signal und ein starkes Zeichen der Anerkennung für unsere Soldatinnen und Soldaten."

In früheren Jahren kam es immer wieder zu Protesten gegen öffentliche Gelöbnisse von Rekruten. Etwa auf dem Münchner Marienplatz im Juli 2009. In ein paar Tagen soll es auch in München wieder ein öffentliches Gelöbnis geben: Es wird am 18. November im Hofgarten stattfinden.

Diskutieren Sie mit!

Welchen Blick haben Sie auf die Bundeswehr? Bekommt sie die Anerkennung, die sie verdient? Und auch die Ausstattung, die sie für ihre Einsätze braucht? Oder schauen Sie eher mit Skepsis auf das Militär? Was halten Sie von den öffentlichen Gelöbnissen?

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderatorin Christine Krueger ist Karl-Heinz Brunner, SPD-Bundestagsabgeordner und Mitglied im Verteidigungsausschuss.

Wie ist Ihre Meinung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar. Oder abonnieren Sie unseren WhatsApp-Newsletter und schreiben Sie uns Ihre Meinung.