Miteinander am Arbeitsplatz So kommen Sie auch mit den nervigsten Kollegen klar

Er gilt als ekligster Abteilungsleiter Deutschlands und ist mit seinen Bürosprüchen berühmt geworden. Der Schauspieler Christoph Maria Herbst als unerträglicher Chef Stromberg. Da heißt es dann: „Kollegen sind wie Pickel, die hat man auch ob man will oder nicht.“ Oder: „Manchen Kollegen schaut man in die Augen und weiss sofort: Es ist zwar Licht an, aber keiner Zuhause.“

Reibereien unter Kollegen sind ganz normal

Probleme unter Kollegen, die löst Stromberg eher nicht. Da muss ein Fachmann her. Und das ist der Coach und Buchautor Mathias Fischedick. Dass es Reibereien unter Kollegen gibt, ist für ihn vollkommen verständlich. Das liege daran, dass jeder unterschiedliche Spielregeln habe und ein anderes Verständnis von Zusammenarbeit. Und da jeder wisse, wie es richtig geht, würden automatisch Konflikte entstehen.

Die Kernfrage: Was stört mich am Kollegen?

Deshalb sollte man sich erst einmal klarmachen, was einen genau am anderen stört. Also nicht einfach sagen, der Kollege ist unfähig, sondern nachdenken, was einen auf die Palme gebracht hat. Kommt der Kollege zehn Minuten zu spät zum Meeting, dann ärgere ich mich vielleicht, weil mir Pünktlichkeit wichtig ist, der Kollege das aber etwas lockerer sieht. Und so treffen Gegensätze aufeinander.

"Der Kollege der Struktur mag, beschimpft vielleicht den Freiheitskollegen und sagt Du hast es nicht so gemacht, wie es in den Vorschriften steht und der Freiheitskollege beschimpft den Strukturkollegen Du machst es so wie immer, Du bist ein Spießer." Mathias Fischedick, Coach und Buchautor

Frühzeitig das Gespräch suchen

Deshalb erst einmal analysieren, was einen am anderen stört. Dann kann man das Problem genau benennen und ansprechen und zwar am besten möglichst frühzeitig. Sonst sucht man ständig beim anderen nach Fehlern, der Konflikt wird größer und irgendwann platzt es aus einem heraus. Das Gegenüber fühlt sich angegriffen, ein deftiger Streit ist programmiert. Stattdessen sollte man das Gespräch suchen. Sein Vorgehen nennt Mathias Fischedick das WOW-Prinzip. W wie Wahrnehmung, also erst einmal überprüfen, was einen stört, dann O für Offenheit, also offen und auf Augenhöhe diskutieren und nochmal W für Wertschätzung des Kollegen.

Jeder Kollege hat ein positives Merkmal – suchen Sie es

Und selbst wenn manche Kollegen besonders stark an den Nerven sägen, an jedem könne man was Positives entdecken. Die Art sich zu kleiden, die Faszination wie gut jemand mit Excel umgehen kann.

"Wenn wir nach Dingen suchen, die wir wirklich mögen, beginnt sich das negative Bild vom Kollegen zu verändern. Und dadurch, dass wir genauer hingucken, wirken wir offener auf den Kollegen und das führt dazu, dass auch er uns offener begegnen wird." Mathias Fischedick, Coach und Buchautor

Bei manchen Kollegen hilft nur – Finger weg

Man sollte es mit den Kollegen also erst einmal im Guten versuchen, in den meisten Fällen führt das zum Erfolg. Aber dann gibt es da ja noch diejenigen, wo es gar nicht klappt, noch schlimmer: die einen manipulieren wollen, austricksen, hintergehen. Da hilft dann auch der beste Wille nichts mehr. In dem Fall sollte man aus Sicht von Mathias Fischedick auf Distanz gehen und keine Details aus dem Privatleben preisgeben, da alles gegen einen verwendet werden könnte. Wenn der Kollege nicht aufhört, solle man zum Chef gehen.

"Nur weil jemand anders tickt, heißt es nicht, dass das ein Psychopath ist, das wäre zu kurz gedacht. Deswegen offen sein und genau hingucken, aber nicht vorverurteilen." Mathias Fischedick, Coach und Buchautor

Sein eigenes Verhalten hinterfragen

Und manchmal ist man auch selbst Quell des Ärgers. Wenn man merkt, dass der Kollege bei einer bestimmten Äußerung immer genervt reagiert, liegt das Problem vielleicht bei einem selbst, weil man eine unglückliche Formulierung benutzt. Quatscht man den Kollegen vielleicht gerade zu, obwohl er arbeiten möchte?

Bei Quasselstrippen ein Zeitlimit setzen

Einer will reden, der andere arbeiten. Eine Situation, die wohl jeder mal erlebt. In dem Fall sollte man freundlich sagen, dass man gerade keine Zeit hat oder dem Kollegen ein Zeitlimit setzen, zum Beispiel zehn Minuten. Und dann nach der Hälfte der Zeit sagen, dass man noch fünf Minuten habe. Und danach das Gespräch wirklich beenden.

Kollegen müssen nicht die besten Freunde werden

Mit diesen Regeln sollte das mit dem entspannten Zusammenarbeiten klappen. Und man sollte sich immer bewusst sein: Man muss mit seinen Kollegen nur zusammenarbeiten und nicht beste Freunde werden. Oder wie Büroekel Stromberg es ausdrückt: „Wir sind Kollegen, keine Freunde. Es geht nicht darum, sich gegenseitig die Haare zu machen oder gemeinsam die Tage zu kriegen.“