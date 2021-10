Skandal beim Skandalblatt Was halten Sie von der BILD-Zeitung?

Skandal um Chefredakteur Julian Reichelt

Chefredakteur Julian Reichelt wurde am Montag Abend von all seinen Aufgaben entbunden, nachdem seit Monaten schwere Vorwürfe gegen ihn kursierten: Machtmissbrauch , Drogenkonsum , sexuelle Eskapaden .

Vor wenigen Tagen veröffentlichte die New York Times einen Artikel, in dem eine Springer-Mitarbeiterin , die Vorwürfe gegen Reichelt untermauert. Frauen, die ihm gefügig waren , wurden befördert . Auch um finanzielle Zuwendungen ging es. Nun zog die Springer-Konzernleitung Konsequenzen .

Welche Bedeutung hat BILD für die Meinungsbildung in Deutschland und in ihrem Leben? Lesen Sie die BILD? Was gefällt Ihnen, was nicht? Und wie beurteilen Sie die aktuellen Ereignisse?