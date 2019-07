Singleshaming Warum Sie Ihre Single-Freundin nie verkuppeln sollten

Bridget Jones weint einsam in ihr Weinglas, Jennifer Aniston hat seit ihrer Trennung von Brad Pitt kein Glück mehr, Ilse Aigner fehlt der Mann zur Macht. Singlesein ist auch 2019 noch ein Charakterfehler - vor allem für Frauen. Was Singleshaming genau ist, wie wir es vermeiden können und warum wir Singles nie verkuppeln sollten, erklärt die Autorin Gunda Windmüller im Interview.

Was ist Singleshaming?

Singleshaming begegnet einem als Singlefrau oftmals in ganz lieb gemeinten Momenten im Alltag. Das sind Sprüche von Freunden wie "Ich verstehe gar nicht, warum du noch Single bist, du bist doch so nett!". Oder man wird beim Frauenarzt gefragt, ob man denn keinen Kinderwunsch habe und ob man nicht mal über Alternativen nachgedacht hätte. Gleiches gilt für Familienfeiern, wo man sich an den Kinder- oder Katzentisch gesetzt fühlt als Unverpartnerte. Oder wenn einem im Freundeskreis irgendein Kollege zugeschustert wird, der halt Single ist. Ganz egal, ob der sich als Partner für jemanden eignet oder nicht. Oft sind die Bemerkungen, die ich als Singleshaming beschreibe, schwer als Shaming zu verstehen, weil es lieb gemeint ist und nett daherkommt. Aber eigentlich steckt dahinter ein großes Unbehagen und nicht nur auf persönlicher Ebene mit Singlemenschen, sondern mit Singles ganz grundsätzlich dahinter und vor allem eben mit Singlefrauen, was gesellschaftlich ziemlich fest verankert ist.

Dann sind Frauen stärker von Singleshaming betroffen?

Dr. Gunda Windmüller

Genau, ich würde nie behaupten wollen, dass Männer sich als Singles nicht auch eine Partnerin wünschen oder unglücklich sind, oder auch von Singleshaming betroffen sind. Aber so in der Masse und so wie es medial verbreitet und vertreten wird, ist es ganz klar ein sehr viel stärkeres Problem für Frauen.

Wie werden Singlefrauen denn in den Medien dargestellt?

Ich nenne da immer gerne das Beispiel von Jennifer Aniston, die immer nur noch "die arme Jen" genannt wird, seit sie nicht mehr mit Brad Pitt und ihrem zweiten Ehemann verheiratet ist. Die Frau kann so erfolgreich sein, wie sie will, kann so ein reiches Leben haben, wie sie will, aber der Mangel an Partner und an Kind wird ihr immer als unzureichendes Merkmal ausgestellt. Gleiches gilt für viele alleinstehende Politikerinnen, denen entweder ein Mangel an Macht oder an Fürsorge unterstellt wird. Das Singlesein wird zum Charakterfehler.

Was macht Singleshaming mit den Betroffenen?

Man kann Menschen nur eine gewisse Zeit lang mitteilen, dass man Mitleid mit ihnen hat und dass sie unzureichend sind, bevor die das dann annehmen und sich selber fragen, was ist denn falsch mit mir. Für mich selbst konnte ich das immer ganz gut abwenden, aber ich habe bei Freundinnen gemerkt, dass das bei denen immer mehr zur Belastung wurde. Und dann hab ich mir das genauer angeschaut und gesehen, dass es nicht nur ein persönliches Problem ist, dass man sich das zu Herzen nimmt, da steckt tatsächlich ein gesellschaftliches Problem dahinter. Und das finde ich kann im Jahr 2019 auch einfach nicht mehr angehen, dass man Frauen eine Ungenügsamkeit zuschustert, nur weil sie alleinstehend sind und nicht mit einem Mann zusammen.

Und dann haben Sie beschlossen, ein Buch über Singlefrauen zu schreiben?

Genau. Es gab so eine Initialzündung, die ich auf einer Hochzeit vor ein paar Jahren erlebt habe. Ein klassisches Singleshaming-Forum übrigens. Es war so eine Traumhochzeit und ich stand an der Bar mit einer mir nicht bekannten Freundin der Braut und wir sprachen über die Location, die wir schön fanden und sie fragte: "Und, wo hast du geheiratet?" Und ich sagte: "Ich bin nicht verheiratet." Und sie sagte nur "Oh" und drehte ab. Also irgendwie war es ein sehr lustiger Moment, ich musste auch wirklich lachen, weil sie wirkte sehr betroffen, so als hätte sie mich gerade gefragt, wie es meiner Oma geht und ich hätte gesagt, sie ist leider tot. Sie wusste gar nicht, wie sie damit umgehen sollte. Es war nur ein "Oh", aber diese Silbe ist hängen geblieben. Ich bin hellhörig geworden und hab viele dieser Momente in meinem Leben und von meinen Freundinnen gesammelt und hab gemerkt, wir leben in einer liberalen Zeit, so liberal wie nie, und zugleich haben wir so ein großes Problem mit Frauen, die Singles sind. Das wollte ich mir groß angelegt im Rahmen eines Buches, soziologisch und kulturell unterfüttert angucken.

Was kann ich tun, damit ich kein Singleshamer bin?

Das ist nicht leicht, dass zu entdecken. Aber was hilft ist, wenn man schaut, wie man Single-Freundinnen anspricht. Ist das erste, was mich interessiert was in deren Liebesleben passiert oder ob sie einen Mann kennengelernt haben oder frage ich vielleicht, was im Job los ist und ob sie in den Urlaub fahren. Also sich auf den Menschen konzentrieren, den man vor sich hat und nicht auf dessen Beziehungsstatus. Und auch, wenn es für einen selbst schlimm wäre, Single zu sein, dann muss man sich davon lösen und sehen, dass die eigene Vision des Glückes nicht auf alle Menschen zutrifft.

Soll ich mit Singles dann besser nicht über ihren Beziehungsstatus und ihren Kinderwunsch sprechen?

Nein, ich würde behaupten, dass es kein Thema gibt, was "off topic" ist. Aber ich finde, die Frage sollte offener formuliert sein. Also erst mal fragen: Hast du einen Kinderwunsch? statt "Deine Uhr tickt". So ein Kinderwunsch ist auch immer etwas Ambivalentes. Wir fragen Verpartnerte ja auch nicht mehr nach ihrem Kinderwunsch, weil wir denken, die werden das schon selber in den Griff kriegen. Also ich finde, man kann alles ansprechen, man kann auch Freundinnen fragen, ob sie einen Partner vermissen. Schwierig wird es, wenn es das bestimmende Thema ist und immer wieder aufkommt und nichts anderes zulässt und man immer darauf hinweist, dass etwas fehlt. Denn es muss nichts fehlen.

Sollte man seine Single-Freundinnen verkuppeln?

Es gibt sicher Beispiele, wo das geklappt hat, aber ich halte nichts davon, weil es meistens unangenehm wird. Mir ist das schon so oft passiert, dass ich irgendwelchen Singles auf Partys zugeschoben werden und ich weiß genau, es geht nicht darum, dass die Person interessant ist oder zu einem passen würde, sondern der ist auch Single, dann muss es ja klappen. Die beiden müssen ja richtig glücklich sein, dass sie endlich aufeinandertreffen, und das stimmt halt aus meiner Erfahrung empirisch nie. Es ist einfach nur unangenehm, weil man immer in so blöden Gesprächen landet, die man eigentlich nicht führen will. Die meisten von uns können das ganz gut selber überblicken und zugreifen, wenn sie jemanden interessant finden. Denn ob man sich verliebt, hängt nicht davon ab, ob der andere jetzt auch Single ist und irgendjemand meint, dass das passen würde.

Dann sind Single-Frauen also nicht per se unglücklich wegen ihres Beziehungsstatus?

Nein, das haben auch Studien gezeigt. Es gibt so genannte Glücksmarker, die ein Leben ausmachen. Und was uns alle weltweit glücklich macht sind gute Beziehungen - und zwar Beziehungen im Plural. Ob das eine Ehe ist oder die Familie oder Freundschaften ist egal. Eine Ehe oder feste Partnerschaft an sich macht nicht glücklich! In all diesen Untersuchungen sind Singlefrauen durchaus stabile, glückliche Menschen. Natürlich ohne zu sagen, dass alle Singlefrauen glücklich sind.

Gunda Windmüller (39) ist promovierte Literaturwissenschaftlerin und arbeitet als Journalistin und Autorin in Berlin. Ihr Buch "Weiblich, ledig, glücklich - sucht nicht" ist dieses Jahr im rowohlt Verlag erschienen.