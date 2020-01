Harry und Meghan sagen nein Sind Sie schon mal aus Familientraditionen ausgebrochen?

Prinz Harry und seine Frau Meghan haben entschieden, sich von ihren royalen Pflichten zurückzuziehen und stattdessen ein nicht-königliches Leben in den USA zu leben. Ein Traditionsbruch! Auch abseits des Königshauses erfordert es oftmals Mut, aus den durch Generationen vorgegebenen Mustern auszubrechen und eigene Wege zu gehen, was nicht selten zu Konflikten führt.

Haben Sie mit Familientraditionen gebrochen?

Das Tagesgespräch möchte deshalb von Ihnen wissen, ob auch Sie schon mal mit Familientraditionen gebrochen haben - bei der Berufswahl, in Erziehungsfragen, beim Lebensstil. Wie schwer ist Ihnen das gefallen? Welche Widerstände mussten Sie überwinden? Was waren die Konsequenzen? Was ist wichtiger - eine Tradition fortzuführen oder den eigenen Bedürfnissen nachgehen? Oder geht vielleicht sogar beides? Rufen Sie an: 0800 / 94 95 95 5 (kostenfrei).

Zu Gast bei Moderator Achim Bogdahn sind:

Bastian Hauk , Radiomoderator, der nicht die Metzgerei seines Vaters übernehmen wollte

, Radiomoderator, der nicht die Metzgerei seines Vaters übernehmen wollte Rüdiger Maas , Psychologe und Generationenforscher

, Psychologe und Generationenforscher Christina Ingenrieth, Bloggerin bei hofheld.de

Die Nummer ins Studio: 0800 / 94 95 95 5

Unter dieser gebührenfreien Telefonnummer sind wir werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Diskutieren Sie mit unserem kompetenten Studiogast über ein aktuelles Thema. Politik, Wirtschaft, Kultur, Religion und Sport - im Tagesgespräch debattieren wir über alle gesellschaftlich wichtigen Fragen.