Don't worry, be happy Sind Sie Optimist?

Zwei sehr unterschiedliche Blicke auf die Welt: "Wir sagen euch immer noch, dass ihr in Panik geraten und so handeln sollt, als ob ihr eure Kinder über alles liebt", betont die Klimaktivistin Greta Thunberg beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Sie kritisiert, "leere Worte und Versprechen" sollten den Eindruck erwecken, dass etwas für das Klima getan werde. Diese brächten aber nichts gegen die Klimakrise.

"Wir müssen die ewigen Propheten des Untergangs und die Vorhersagen einer Apokalypse ablehnen", sagt dagegen US-Präsident Donald Trump. "Dies ist keine Zeit für Pessimismus, dies ist eine Zeit für Optimismus", meint er.

Ist es Zeit für Optimismus oder für Pessimismus?

Wie schauen Sie auf die gegenwärtige Weltlage? Wird alles immer schlimmer? Oder gibt es genug Innovationen und Ideen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen?

Zu Gast im Tagesgespräch bei Wolfgang Küpper war der Kolumnist und Buchautor Matthias Heitmann. Von ihm stammt das Buch "Schöne Aussichten. Die Welt anders sehen". Er sagt, er wolle den "pessimistischen Zeitgeist verjagen, der sich in unseren Köpfen eingenistet hat und unser Denken trübt und lähmt".

Außerdem kam Daniel Al-Kayal zu Wort. Er ist Co-Autor von "Ihr habt keinen Plan. Darum machen wir einen. 10 Bedingungen für die Rettung unserer Zukunft".

Wie ist Ihre Meinung?

