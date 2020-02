Aggressive Hunde, unfähige Halter Sind Sie für einen Hundeführerschein?

In Bayern gibt es immer mehr Attacken durch aggressive Hunde. Sind viele Hundebesitzer mit ihrem Haustier überfordert? Das Tagesgespräch hat gefragt: Was würde ein "Hundeführerschein" bringen?

Die Zahl der Hundeattacken ist in Bayern seit 2011 stark angestiegen. Die meisten Attacken gehen dabei nicht auf "Kampfhunde" zurück. Tierschutzorganisationen, Tierheime und Politiker fordern eine gesetzliche Hundeführerscheinpflicht. Ist das sinnvoll? Was meinen Sie?

Falsche Erziehung macht Hunde zu Problemhunden, sagen Experten. Welche Hinweise gibt es, um einen aggressiven Hund und sein Verhalten richtig zu deuten?

Darüber haben die Anruferinnen und Anrufer im Tagesgespräch diskutiert.

Zu Gast bei Stephanie Heinzeller war Nadine Trinkies. Sie ist Tierärztin, Tierpsychologin und Hundetrainerin.

