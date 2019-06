Strohfeuer oder Dauerbrenner Sind die Grünen die neue Volkspartei?

Die Grünen legen in der Wählergunst immer mehr zu. Nach der jüngsten Umfrage sind die Grünen mit knapp 27 Prozent stärkste Kraft - noch vor der Union. Wie verändert das die politische Landschaft? Haben die beiden großen Volksparteien ausgedient? Und haben die Grünen das Zeug zu einer modernen Volkspartei?

Politik- und Kommunikationsexpertin im Studio

Zu Gast bei Bayern 2-Moderatorin Stephanie Heinzeller war Dr. Isabelle Borucki. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Kommunikationsexpertin an der Universität Duisburg-Essen. Am Telefon dabei war der NRW-Landesvorsitzende der Grünen Felix Banaszak. In Nordrhein-Westfalen wurden die Grünen bei der Europawahl zweitstärkste Partei.

Wie ist Ihre Meinung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar. Oder abonnieren Sie unseren WhatsApp-Newsletter und schreiben Sie uns Ihre Meinung.