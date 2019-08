Schweinfurt Rahmenprogramm zur Landesausstellung

Während der Landesausstellung dreht sich in Schweinfurt alles um Main, Wasser und Meer. In Zusammenarbeit mit Kulturschaffenden und Vereinen hat die Stadt Schweinfurt rund 200 Begleitveranstaltungen auf die Beine gestellt.

So können die Besucher eine Fahrt mit dem Ausflugsschiff "Mainfranken" unternehmen. Sie legt jeweils mittwochs und sonntags (außer am 9. Mai und 21. Juli) um 14 Uhr an der Gutermannpromenade in Schweinfurt ab und fährt mainaufwärts bis nach Mainberg. Doch thront hoch über dem Fluss das Wahrzeichen des Ortes, Schloss Mainberg – unter anderem der Geburtsort von Gunter Sachs. Die Hin- und Rückfahrt dauert insgesamt rund 90 Minuten.

Großes Schlauchbootrennen

Ein Highlight: das Schlauchbootrennen.

Doch das ist nur eines von vielen Angeboten, das auf die Besucher wartet. Von Vorträgen und Ausstellungen über Theateraufführungen und Musikfestivals bis hin zu Festen und Kabarettveranstaltungen – die Palette ist breit und dürfte somit für jeden Geschmack etwas bieten. Einer der Höhepunkte: das "5. Rotarian Rowdy River Raft Race" am 23. Juni, laut Rotary Club Schweinfurt das größte Schlauchbootrennen Deutschlands.

Neue Mainbühne

Extra für die Landesausstellung wird die Stadt Schweinfurt außerdem eine überdachte Mainbühne an der Gutermannpromenade aufbauen, die ab 6. Juni bespielt werden kann. Eingeweiht wird sie von der Band "Prag", in der die Schauspielerin Nora Tschirner den Ton angibt. Weitere interessante Termine auf der Mainbühne sind unter anderem der 14. Juni (Ben Becker & Band) und der 17. Juli (Benefizkonzert mit der Celtis Big Band und Steffi List).