Bayern 2-Hörtour In Neumarkt in der Oberpfalz

Am Dienstag, 24. März 2015, waren wir mit der Bayern 2-Hörtour in Neumarkt i.d.OPf. Im Museum Lothar Fischer konnten unsere Gäste den Künstler Heino Naujoks erleben, in der Museumswerkstatt selbst kreativ werden und sich bei einem Live-Auftritt des Kabarettisten Hannes Ringlstetter amüsieren.

radioSpitzen: mit Hannes Ringlstetter

Der Kabarettist Hannes Ringlstetter präsentierte zusammen mit Edgar Feichtner Ausschnitte aus seinem aktuellen Programm und erklärte im Gespräch mit dem Redakteur der Kabarettsendung radioSpitzen, Thomas Koppelt, wie Kabarett im Radio funktioniert.

kulturWelt: mit Heino Naujoks

Der Maler Heino Naujoks aus der Gruppe „WIR“ sprach mit kulturWelt-Moderatorin Joana Ortmann über seine Kunst im Museum Lothar Fischer und darüber, wie man bildende Kunst im Radio darstellen kann. Heino Naujoks, geboren 1937, gründete im Jahr 1959 zusammen mit weiteren Künstlern die Gruppe WIR. Er lebt und arbeitet in München und ist Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste.

Selbst kreativ werden!

Welche Bilder entstehen, wenn man Mozart hört? Bei welchen Klängen bekommt man eine Gänsehaut? Eine akustische Sinnesreise mit unseren Redakteurinnen Daniela Arnu von "Eins zu Eins. Der Talk" und Nicole Ruchlak von radioWissen.