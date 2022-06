Prokofjew in Ettal: "Wo die Glocken meine Füße lockten ..."

Sergej und Lina wanderten viel in der Gegend herum. Sie bestimmten Pflanzen oder diskutierten über Mystik und andere heiße Themen rund um den "feurigen Engel". Waren es wirklich "die Glocken, die hier Prokofjews Füße lockten", wie ein deutscher Musikwissenschaftler behauptet?



Oder handelt es sich um einen Übersetzungsfehler? In der englischen Version des betreffenden Prokofjew-Briefes ist nämlich von "clouds", also Wolken, die Rede, die den Komponisten immer wieder hinaus in Wälder und Berge zogen. Der Abt von Kloster Ettal jedenfalls meint:



"Es haben die Glocken sicher am frühen Morgen, mittags, am frühen Abend und am späteren Abend geläutet. Ich denke, mindestens viermal am Tag und an Feiertagen öfters. Und da kann es durchaus Situationen gegeben haben an hohen Feiertagen mit sehr intensivem Glockengeläut."



Hans Dieter Conrady, der Nach-Nachmieter Prokofjews in der Ettaler Villa, fühlt sich als überzeugter Katholik hier pudelwohl. Aus gesundheitlichen Gründen spaziert er täglich um die Klosteranlage herum. Oft denkt er dabei an ...



"Die Spaziergänge von Prokofjew über den Enzianweg und den Höhenweg, wo er dann seine damalige Freundin die Lina mitgenommen hat, weil er im Haus ja keine Gelegenheit hatte, ihr näher zu kommen. Er hat sie wohl auf dem Höhenweg hinter dem Kloster geschwängert."