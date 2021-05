Senta Berger zum 80. Geburtstag: Wiener Mädel, Weltstar, Wonderwoman

Sie ist eine der beliebtesten und erfolgreichsten deutschsprachigen Schauspielerinnen, ihre Karriere dauert seit sechs Jahrzehnten an. Ein Wiener Vorstadtmädel, das sich sogar Hollywood erobert hat: schon in den Sechzigerjahren dreht Senta Berger dort mit Superstars wie Kirk Douglas und John Wayne. Sie steht vor der Kamera in der römischen Cinecittà, gibt die Buhlschaft im Salzburger "Jedermann" und schreibt Fernsehgeschichte in Helmut Dietls "Kir Royal".