Zum Sonntag Wozu gibt es eigentlich Kirche?

Vieles, wenn auch nicht alles, zeigt hausgemachte Probleme: sei es der Umgang mit Missbrauch in der Vergangenheit, die Entwicklung der Kirchenmitgliedschaft oder auch die Frage, weshalb die Kirche Geld vom Staat bekommt. Das kann man natürlich nicht alles einfach in einen Topf werfen. Dafür sind die einzelnen Themen viel zu komplex. Neben den konkreten Aufgaben, die wir intensiv anpacken, sehe ich, dass es eine große Enttäuschung vieler Menschen gibt über das Handeln der Verantwortlichen in der Kirche. Ich sage nicht zum ersten Mal, dass wir viel Vertrauen verloren haben. Dass das Ansehen der Kirche stark gelitten hat. Und dass es höchste Zeit ist, Probleme offensiv und zielgerichtet zu lösen. Aber wir müssen uns dabei doch auch klar machen, dass es nicht darum geht, Vertrauen oder Ansehen wieder zu gewinnen um unserer selbst willen. Es geht nicht um die Erhaltung von Kirchenstrukturen, es geht auch letztlich nicht um die Macht der Bischöfe. Es geht doch um Gott. Das ist der Punkt.

Und ich sehe ja auch die andere Seite von Kirche: Ein starkes Engagement von unglaublich vielen Hauptamtlichen: von Kirchenmusikern, Mesnern, Pfarrsekretärinnen, von Erziehern und Lehrerinnen, von Ärztinnen und Pflegekräften, von Seelsorgern und Seelsorgerinnen, von Ordensleuten, von Mitarbeiterinnen der Caritas, in den Verwaltungen und in vielen anderen Berufsfeldern. Und damit nicht genug: Noch mehr sehe ich die ungezählten Ehrenamtlichen, die aus persönlicher Motivation, aus ihrem Glauben heraus und als Teil dieser großen Gemeinschaft Kirche unfassbar viel Gutes bewirken. Alleine diese Vielfalt der Begabungen aufzuzählen, würde lange dauern. Ich kann also wirklich nicht sagen, dass Kirche nicht lebendig ist.

Es tut mir sehr Leid für all die engagierten Frauen und Männer, Kinder und Jugendlichen, dass diese Vielfalt ihres Engagements so oft in den Hintergrund gerät. Wir werden auch deshalb im geplanten Synodalen Weg gemeinsam überlegen, wozu die Kirche da ist und was wir überhaupt meinen, wenn wir von Kirche sprechen. Denn Kirche sind ja alle Menschen gleichermaßen, die sich zu dieser Gemeinschaft bekennen. Mir ist es wichtig, diese Perspektive wieder deutlicher zu machen. Dann können wir auch die konkreten Probleme besser angehen.

Denn die Frage, wozu Kirche da ist, ist doch einfach zu beantworten: Kirche ist da, um von Gott zu reden. Und zwar zu allen Menschen. Kirche ist nicht für sich selbst da, sondern für die Welt, für die Menschen in der Nähe und in der Ferne. Und das tun sehr viele Menschen in der Kirche. Genau das hören wir ja auch von Ostern bis Pfingsten immer wieder: Die Jünger Jesu werden in alle Welt geschickt, um von Gott zu reden, zum Glauben einzuladen, Hoffnung zu geben und Gemeinschaft zu stiften. Diesen Auftrag können wir nicht einfach an andere delegieren. Wir haben ihn hier und jetzt zu erfüllen.