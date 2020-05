Zum Sonntag Auf dass wir klug werden

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Oft frag ich mich: Wann hat das eigentlich angefangen? Und: Wie lange wird es dauern? Zeit ist seltsam. Zahlen sind es auch.

Es stirbt keine Zahl, sondern ein Mensch

Jeden Morgen lese ich die neuesten Meldungen über die Corona-Pandemie - seit Wochen. Und je mehr ich lese, desto weniger kann ich mir merken, was ich da lese. Vor allem die Zahlen: die der Infizierten, der Genesenen, und auch die Zahl der Toten. Das erschreckt mich. Denn es stirbt ja keine Zahl. Es sterben Menschen. Üerall auf der Welt.

Abends schaue ich manchmal Sondersendungen im Fernsehen. Da geht’s dann um Arbeitsplätze und Schulden, um Autokauf-Prämien (trotz hoher Dividenden) und Profi-Fußball (dessen Vorbildfunktion auch schon mal besser war), um Ferien an der "Costa Corona", sprich in Deutschland, weil Reisen an andere Küsten nicht geboten sind. Immer geht es um uns und unsere Probleme.

Hart Island: Nur die Toten sind noch da.

Und um Politik und ihr angebliches Versagen. Und um Virologen. Und ihre sich ändernden Erkenntnisse - als seien sie Hellseher und keine Wissenschaftler. Dann steigen Bilder in mir auf, Bilder, die ich nicht mehr los werde, seit ich sie gesehen habe. Von Särgen in den USA, vor den Toren von New York, auf Hart Island, der Toteninsel der Bronx. Die Insel ist nur einen halben Quadratkilometer groß und hat den größten Armen-Friedhof der Welt.

Früher war hier ein Kriegsgefangenenlager, ein Zuchthaus, eine Nervenklinik und eine Erziehungsanstalt. Seit 1977 ist die Insel unbewohnt. Nur die Toten sind noch da. Menschen, um die sich niemand kümmert, niemand kümmern will - oder kann. Totgeburten, Säuglinge, Mittellose, Obdachlose. Fast eine Million Tote sind dort begraben in Massengräbern. Eine Million! Was für eine Zahl! Was für ein Albtraum. Jetzt sind es die Corona-Toten, für die Massengräber ausgehoben werden.

Und in jedem liegt ein Mensch

Ich bekomme das Bild einfach nicht mehr aus dem Kopf, wie Arbeiter in weißen Overalls mit Mundschutz und Handschuhen in ihren Baggern sitzen und lange Gräben ausheben, wie sie die Särge hineinbeförderten, immer drei übereinanderstapelen und Erde drauf schütten. Schlichte Kiefernsärge. Einer wie der andere. Nebeneinander. Übereinander. Und in jedem liegt ein Mensch.

Menschen, die doch auch mal jemanden kannten und von denen nun niemand Abschied nimmt. Und die jetzt auf diese Weise buchstäblich beerdigt werden. Ohne Pfarrer. Ohne Segen. Wie klein mir da unsere Sorgen vorkommen. Und wie unbescheiden unsere Debatten. Wie unverantwortlich auch.

Keine leichten Zeiten

Ich weiß, dass es keine leichten Zeiten sind, auch bei uns nicht. Dass viele um ihren Arbeitsplatz bangen, sich um ihre Lieben sorgen, dass Menschen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen Unvorstellbares leisten. Aber es geht uns gut, verglichen mit so vielen Menschen in anderen Ländern.

Ich verstehe auch, dass viele ungeduldig sind und sich nach den alten Zeiten sehnen. Auch ich will mein normales Leben zurück. Ich will Freunde umarmen und Menschen treffen, statt Telefonkonferenzen abzuhalten. Ich wünsche mir Gottesdienste zurück, ohne zwei Meter Abstand halten zu müssen. Natürlich!

Nicht Alte gegen Junge oder Kranke gegen Gesunde ausspielen

Aber ich will nicht gestapelt werden, wenn ich tot bin. Und ich will auch nicht, dass anderen das passiert. Weder meinen Nächsten, noch Menschen, die ich gar nicht kenne. Darum ärgere ich mich, wenn Politiker verteufelt werden, die Verantwortung tragen und Virologen nicht ernst genommen werden, die ihre Arbeit machen. Als seien sie schuld an der Krise. Und nicht das Virus.

"Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden", heißt es in Psalm 90. Welch weises Wort. Und während mir das alles durch den Kopf geht, erfüllt mich eine tiefe Dankbarkeit, dass ich in einem Land lebe, in dem jeder Mensch einzigartig ist und als solcher gesehen wird. In dem kein Mensch gegen einen anderen ausgespielt werden darf, Alte nicht gegen Junge, Kranke nicht gegen Gesunde.

Weder in ihrem Leben noch in ihrem Sterben - so, wie es dem Christentum entspricht. Das Grundgesetz nennt das Würde. Sie steht bei uns an erster Stelle. Und keine Zahl. Immer und zu jeder Zeit.