Zum Sonntag Pfingsten – Offenheit für den Heiligen Geist

Die Gewichte in der Weltchristenheit verschieben sich: vom Norden in den Süden, von traditionellen Kirchen und Frömmigkeitsformen hin zu charismatischen Bewegungen und Pfingstkirchen. Die meist freikirchlichen Pfingstler, die Mitte der 1970er Jahre nur etwa 6 Prozent der Weltchristenheit ausmachten, stellen inzwischen mehr als ein Viertel der Christen weltweit. Es gibt heute mehr Pfingstler als Orthodoxe, Anglikaner und Lutheraner zusammen, wie der Vatikanjournalist John Allen schreibt. Allen stellt sich übrigens eine Papstaudienz im Jahr 2050 so vor, dass der dann amtierende Papst Viktor aus Schwarzafrika die Generalaudienz auf dem Petersplatz in Form eines mitreißenden Heilungsgottesdienstes abhält, also in einer Form, die für Pfingstler charakteristisch ist.

Pflingstler sind offen für das Wirken des Heiligen Geistes

Nun – die Verschiebung der Gewichte innerhalb der Weltchristenheit hat unterschiedliche Gründe, die Bevölkerungsentwicklung gehört dazu, auch die stärkere Säkularisierung in den Ländern des Nordens. Ich glaube aber, dass ein wesentlicher Faktor dafür ist, dass Pfingstkirchen und Charismatiker eine größere Offenheit für das Wirken des Heiligen Geistes haben, während viele traditionelle Kirchen den Heiligen Geist vergessen oder an den Rand gedrängt haben. Das liegt meines Erachtens an einer zu verkopften Theologie. Erst dieser Tage las ich von dem großen lutherischen Theologen Friedrich Gogarten, der der Auffassung war, dass für einen wissenschaftlichen Theologen der Heilige Geist nicht existiere oder identisch mit dem menschlichen Geist sei. Dieses Denken prägt vielfach auch unsere Kirchen: weil der Heilige Geist für uns nicht greifbar ist, verzichten wir lieber gleich auf ihn.

Kirche ohne Heiligen Geist - das gibt es nicht

Dabei gibt es Kirche ohne den Heiligen Geist nicht. Daran erinnert das morgige Pfingstfest. Die ersten Jünger kannten als fromme Juden natürlich Gott, den Schöpfer und Erhalter der Welt, sie hatten Jesus persönlich erlebt, sogar Kreuz, Auferstehung und Himmelfahrt. Und doch brauchte es diesen besonderen Moment der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, von dem Lukas in der Apostelgeschichte schreibt. Der Moment, der Petrus dann zu einem vollmächtigen Prediger werden lässt, der trotz persönlicher Gefahr nun das Evangelium vor vielen Menschen verkündet. „Als sie aber das hörten, ging’s ihnen durchs Herz“, heißt es bei Lukas. Und dreitausend Menschen ließen sich taufen.

Paulus wird später schreiben, dass wir ohne den Heiligen Geist noch nicht einmal Jesus als Herrn bekennen können. Was Luther mit folgenden Worten im Kleinen Katechismus aufgreift: "Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn glauben oder zu ihm kommen kann; sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten."

Nun weiß ich, dass es auch eine Überbetonung des Heiligen Geistes geben kann, meist in der Form, dass Menschen ihr eigenes Denken für eine Inspiration des Heiligen Geistes halten. Wenn sich scheinbar geistinspirierte Menschen dann von niemand anders mehr dreinreden lassen, können extreme Frömmigkeitsformen die Folge sein. In mancher Pfingstkirche wird ein Wohlstandsevangelium gepredigt, manche Charismatiker glauben so sehr an die göttliche Heilung, dass sie nicht mehr zum Arzt geben.

Wir brauchen das neue Pfingsterlebnis

Aber die Angst vor solchen Extremen darf nicht zu der heute weit verbreiteten Geistvergessenheit führen. Wir brauchen – als Einzelne und als Kirchen – immer wieder das Pfingsterlebnis, die Erneuerung durch den Heiligen Geist. Was das konkret heißt, weiß ich nicht, das hat der Heilige Geist, von dem es heißt, dass er weht, wo er will, so an sich. Doch ich bin überzeugt, dass wir mit dem Heiligen Geist einen Glauben gewinnen, der den ganzen Menschen anspricht, mit Kopf und Herz. Zugegeben: Erneuerung lässt sich nicht machen, sie lässt sich nur erbeten. Deshalb ist es so gut, wenn in diesen Tagen Christen ganz unterschiedlicher Herkunft unter dem Motto "Gemeinsam vor Pfingsten" um Gottes Geist beten. Ich bin dabei.