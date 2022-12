Zum Sonntag "Klima-Kleber": Ähnliche Aktionen gab es schon in biblischen Zeiten

Ein anderer seltsamer Heiliger geht vor Kirchen Gottesdienstgäste hart an: Gott möge nicht, wie da gebetet und gesungen werde – sogar das Weihnachtsoratorium sei ihm ein Gräuel. Die Menschen sollten sich lieber um den Erhalt der Schöpfung kümmern. Aufsehen erregte auch ein komischer Typ, der mit einem Hammer auf einen großen kostbaren Krug einschlug, einen Höllenlärm machte das, danach rief er in die verdutzte Menschenschar, die sich um ihn versammelt hatte: "Siehe, ich werde Unheil bringen, spricht Gott der Herr, denn ihr habt die Welt, die ich erschaffen habe, zugrunde gerichtet!"

Propheten wollten die Menschen damasl schon wachrütteln

Nein, keine Angst. Das sind keine neuen Aktionsformen der "Letzten Generation". Diese Geschichten stehen – so ähnlich – in der Bibel. Die "Klima-Kleber" mit ihren Aufsehen und Unverständnis erregenden Aktionen haben mich daran erinnert: Ähnliche öffentlichkeitswirksame Handlungen gab es schon in biblischen Zeiten. Die Propheten - Jesaja, Jeremia, Amos, Hosea und wie sie alle hießen - die trauten sich was. Sie wollten die Menschen wachrütteln, erst recht die Frommen und Selbstgewissen: "Wenn ihr weiter so unverantwortlich in Saus und Braus lebt und die Zeichen an der Wand ignoriert, dann wird Schlimmes geschehen."

Manche "Klima-Kleber" haben einen frommen Hintergurnd

Treten die Leute der "Letzten Generation" also in die Fußstapfen der Propheten? Hm, immerhin, einige von ihnen haben einen frommen Hintergrund. Aber so überheblich, dass sie sich als Gottes Sprachrohre bezeichnen, sind sie nicht. Andererseits: Auch die biblischen Propheten haben sich in die Politik eingemischt, haben Gerechtigkeit gefordert und ein Ende der Kriege. Und unterm Strich fordern die Klima-Aktivisten nur das, was auch die Kirchen schon lange, aber eben in gewählten Worten, den Regierenden und die Umwelt Ruinierenden ins Stammbuch schreiben: Dass die Schöpfung erhalten bleiben muss, koste es was wolle – denn sonst kostet der rücksichtslose Raubbau auch uns Menschen das Leben.

Prophetengeschichten halfen mir, mich nicht sehr darüber aufzuregen

Aber ist Kleben eine geeignete Methode, Menschen wachzurütteln? Als ich neulich im Stau am Stachus stand und dann schließlich auf der einen geräumten Spur an einem Mann vorbeifuhr, dessen Hand noch am Asphalt klebte, war ich ziemlich genervt, denn ich hatte nun meinen Termin verpasst. Dann aber kamen mir die wunderlichen Prophetengeschichten der Bibel wieder in den Sinn. Das half mir, mich nicht zu sehr darüber aufzuregen.

Propheten und "Klima-Kleber" können nur wenige wachrütteln

Denn: Die Propheten hatten ja recht! Doch genau wie die heutigen Warner, konnten sie meist nur wenige Menschen wachrütteln. Trotzdem werden ihre Geschichten seit Jahrtausenden erzählt, sind sogar im Buch der Bücher aufgeschrieben. Ein Zeichen dafür, wie wichtig es ist, dass Menschen ihre Stimme erheben, auf Missstände hinweisen und zur Umkehr aufrufen. Einige der biblischen Propheten scheinen allerdings auch gewusst zu haben: Mit apokalyptischen Prophezeiungen die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen, ändert wenig.

Es braucht eine Zukunftsvision, für die es sich zu kämpfen lohnt