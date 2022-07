Zum Sonntag Mitten im Leben vom Tode umfangen

„Der Tod stand vor der Tür und klopfte an. Ich ließ ihn rein. Redete mit ihm die ganze Nacht so über dies und das.“ Und dann habe der Tod ihn gefragt: Wenn er heute nochmal anfangen könnte, ganz von vorn, welchen anderen Weg hätte er dann genommen? Welche Partys ausgelassen, welche Fehler nicht gemacht?

Was würdest Du wieder tun?

Die Gestalt des 76-jährigen Mannes beeindruckte mich. Die Falten in seinem Gesicht zeigten: Vermutlich war er dem Tod tatsächlich schon mal begegnet. Was er dem Sensenmann wohl gesagt hatte, damit er diese Begegnung heil überstand?

„Ich würde alles wieder genauso tun, wie es war“, hatte er mutig geantwortet, „mit jeder Talabfahrt und jedem Höhenflug“. Mit dieser Antwort hatte der Tod nicht gerechnet. Sie nahm ihm die Macht. Da bot einer Gevatter Tod mutig die Stirn. Der Tod hatte seinen Stachel verloren. Und ließ sich auf einen Deal ein: Dem alten Mann schenkte er noch ein paar Lebensjahre.

Unwillkürlich dachte ich an die biblische Weisheit: „Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden.“ Der Mann, der von seiner Begegnung mit dem Tod erzählte, war Udo Lindenberg. Als der Musiker vor zwei Wochen in der Münchner Olympiahalle darüber sang, war es mucksmäuschenstill. 12.000 Menschen hörten offensichtlich berührt zu.

Keine Panik!

Da vorne auf der Bühne, im blauwarmen Rampenlicht hielt ein älterer, unfassbar fitter Mann ein Plädoyer für Coolness auch im Umgang mit dem Tod: „Keine Panik“ bitte, wenn Gevatter Tod an die Tür klopft. Udo Lindenbergs weiser Rat, wenn es denn so weit ist: Fürchte dich nicht. Sterben wirst du eh.

Also setz dich mit dem Tod auseinander. Verwickle ihn in ein Gespräch, das er so schnell nicht vergisst. „Freunde dich mit dem Tod an“ würden Psychotherapeuten vermutlich sagen. Da ist was dran. Angst ist unangebracht. Jedenfalls für die, die davon überzeugt sind, dass es hinter dem Horizont des Lebens weitergeht.

Der Tod ist in diesen Tagen allgegenwärtig. In der Welt und in den Medien. Leider kommt er nicht immer so gesprächsbereit daher wie in Udo Lindenbergs Vision. Im Krieg kommt er schnell und plötzlich. Blutig und grausam. Der Krieg, so scheint es, sorgt dafür, dass der Tod besonders ungnädig wird.

Der Tod ist allgegenwärtig

In den Dürregebieten Afrikas lauert der Tod grausam auch Kindern auf. Ausgemergelte Körper, flehende Blicke, verzweifelte Mütter. Mit diesem Tod ist nicht zu dealen.

Tausende Menschen wurden in Europa in der letzten Woche Opfer des Hitze-Todes. Ob es so ist, wie einige behaupten: Die Natur verbündet sich mit dem Tod, macht ihn zum Rächer für das, was die Menschen ihr angetan haben?

Und dann gibt es die privaten Tode, die es durch die Medien in die Öffentlichkeit schaffen. Ihnen haftet Tragik an. Ivana Trump, die ehemalige Ehefrau Donald Trumps, stürzte die Treppe hinunter. „Warum nur?“, fragt sich die Boulevardpresse und zeigt Bilder einer durch Schönheitsoperationen verunstalteten Frau. Zieht Unglück den Tod früher an? Im Goldenen Sarg wurde sie zur Trauerfeier gebracht.

Wenn der Tod vorbeikommt

Der Regisseur Dieter Wedel ist tot – er starb, kurz bevor er sich vor Gericht gegen Vorwürfe verantworten musste, Gewalttaten verübt zu haben. War der Tod hier gnädig? Die Opfer seiner Taten werden das nicht so sehen, sie hofften auf Gerechtigkeit zu Lebzeiten.

Und dann die namenlosen Toten, ihre Zahl wird nicht mal mehr in Zeitungen erwähnt, nur Menschenrechtsorganisationen kennen sie annähernd. Der einsame Tod auf dem Mittelmeer. Menschen, die das Risiko des Todes auf sich nahmen, nur um dem Krieg oder der Gewalt etwa in nordafrikanischen Flüchtlingslagern zu entfliehen.