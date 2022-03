Zum Sonntag Kunst ist stärker als Nationalismus

Tolstoi, Dostojewski, Rachmaninoff

Die ausführliche Antwort erschien mir für diesen Kreis nicht angemessen. Vor mir saßen drei Herren, die ganz sicher keine Lust auf ein Gespräch über den Reichtum russischer Kultur hatten. Als es um die Namenssuche für unser Kind ging, fiel mein Blick ins Bücherregal. Da stand die schon zerfledderte dtv-Dünndruck-Ausgabe der "Brüder Karamasow". Dieser mitreißende Roman hatte mich in den Bann gezogen. Schuld und Sühne, Leid und Mitleid, Glaube und Zweifel, Liebe und Verrat, auf 1064 Seiten. Was der russische Dichter Fjodor Michailowitsch Dostojweski sich da am Ende des 19. Jahrhunderts ersonnen hatte, besaß verstörende, am Ende aber berückende Tiefe und bot mir, dem damals Sinn suchenden Jugendlichen, viele Einblicke in das Leben. Eine Figur des Romans trägt den schönen Namen Kolja. Dass wir unser Kind so genannt haben, hatte in erster Linie ästhetische Gründe, war aber auch eine Verneigung vor der russischen Kultur. Denn die hatte mein Inneres erst aufgewirbelt und dann auf wundersame Weise wieder geordnet. Iwan Turgenjews Buch über "Väter und Söhne" und Leo Tolstois "Kreutzersonate" hatte ich verschlungen. Sergej Rachmaninoffs Klaviersonaten rührten mich in der Seele. Die Bilder des russisch-französischen Malers Marc Chagall beflügelten mich. Und 1985 war ich angetan, als Udo Lindenberg gemeinsam mit der russischen Rocksängerin Alla Pugatchowa in Moskau auftrat - auch noch mit dem Lied "Wozu sind Kriege da". Wie ich zog der Panik-Rocker seinen Hut vor dem Reichtum der russischen Kultur, die seit Jahrhunderten ihren Teil zum friedlichen Leben der Völker beiträgt.