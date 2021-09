Zum Sonntag: Von Zahlen, Grafiken, Statistiken und Novalis

Unwillkürlich kommt mir ein Gedicht von Novalis in den Sinn, einem meiner Lieblingsdichter seit Jugend: "Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen…", schrieb er im Jahr 1800. Seine romantische Weltsicht will bei mir auch im zunehmenden Alter nicht meinem abgeklärten Verstand weichen. Zahlen und statistische Figuren, skurrile Kurven, die im Zick-Zack-Kurs mal nach oben, mal nach unten führen, ermüden mich. Sie stammen von Urhebern mit seltsamen Namen: "infratest-dimap", "INSA", "Politbarometer", "RKI". Sie geben sich betont sachlich, und doch beeinflussen sie die Gefühlslage vieler Menschen; sie lösen Freude oder Angst aus, treiben zu hektischem Verhalten, in den Freudentaumel oder gar in Depressionen. Sie geben sich den Anschein, der Schlüssel für das Verständnis der Wirklichkeit zu sein.

Hohelied auf die Macht von Musik und Liebe

Wie ihre Macht gebrochen werden kann? Dafür hat der romantische Dichter Novalis mehrere Empfehlungen. Zum Beispiel diese: Es müsse erkannt werden, dass "die, so singen oder küssen, mehr als die Tiefgelehrten wissen". Ein Hohelied auf die Macht von Musik und Liebe, die stärker als der Verstand seien. Und, so der zweite Rat des Novalis: In "Märchen und Gedichten" solle man "die wahren Weltgeschichten" erkennen. Ein weiser Wunsch.

Der tägliche Blick ins schöne Buch würde uns Menschen ja tatsächlich befreien vom gebannten Starren auf die Entwicklung aktueller Statistiken und Umfragen. Literatur würde uns auf ganz andere und womöglich nachhaltigere Art und Weise die Sinne für die Wirklichkeit schärfen, als die tägliche Mediennutzung es tut. Wenn seine Ratschläge erfüllt seien, so war Novalis überzeugt, dann fliege "vor einem geheimen Wort / das ganze verkehrte Wesen fort". Ok, hier geht es mit dem Romantiker etwas zu sehr durch. Denn das eine geheime Wort oder der Stein der Weisen bleibt gänzlich der Fantasie der schönen Künste überlassen. Den findet vielleicht Harry Potter oder Indiana Jones. Die Realität hats leider nicht so mit Patentrezepten, sie kennt keine Allheilmittel. Und stets, wenn Religionen, Weltanschauungen oder Ideologien sich anmaßten, zu wissen, wie die Welt zu retten sei, ist es - salopp gesagt - nach hinten losgegangen. Die Makel der Welt lassen sich wegwünschen, aber nicht abschaffen oder ausradieren.

Geistige und sinnliche Oasen