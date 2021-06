Zum Sonntag Im Zeichen des Regenbogens

Dieser Witz war wirklich gut: Das ungarische Fernsehen würde das EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn nicht in Farbe, sondern nur in schwarzweiß ausstrahlen. Warum? Damit die Regenbogenfarben nicht zu sehen seien, Symbol für Toleranz gegenüber homosexuell lebenden Menschen.

Dieser Witz nahm die ungarischen Machthaber auf die Schippe. Vorstellbar war das ja, dass sie mit jedem Mittel versuchen würden, das bunte Symbol für Toleranz zu entfärben. Gleichzeitig zeigt der Witz: In unser globalen Medienwelt lassen sich die Wünsche autoritärer Potentaten nicht mehr so einfach erfüllen. Wenn sich das Leben einmal farbig gezeigt hat, bleibt es so. Zurück auf Schwarz-Weiß? Unmöglich.

Schwarz-Weiß-Denken ist vor allem für Gläubige eine Versuchung

Gottseidank. Denn Schwarz-Weiß ist kein wünschenswerter Zustand. Wer sich die Welt schwarz-weiß erklärt, wird sie allerdings nicht verstehen. Gut und schlecht, richtig und falsch, Gott und Teufel: Schwarz-Weiß-Denken verheißt in vielen Varianten eine einfache Weltsicht. Gläubige Menschen sind da in besonderer Weise anfällig. Die Versuchung ist groß, alles vermeintlich Gute Gott zuzuschreiben – und alles vermeintlich Böse dem Teufel. Wachsende Lebenserfahrung zeigt: So einfach ist das gar nicht zuzuordnen.

Bob Dylan, der kürzlich seinen 80. Geburtstag feierte, hat davon nicht nur ein Lied gesungen. In einer Lebenskrise war er selbst dem Schwarz-Weiß-Denken verfallen. Er schloss sich einer christlich-fundamentalistischen Gruppe an, die die Welt auf Gott und Teufel reduzierte. Bob Dylan, der kluge Musiker, hielt fortan in seinen Konzerten Predigten und rief die verdutzten Fans dazu auf, sich auf die richtige Seite zu stellen. Nach drei Jahren erkannte Dylan: Das Leben ist doch bunter. Es zeigt sich in unzähligen Farben und Schattierungen.

Bob Dylans Weg zur bunten Vielfalt

In einem wunderschönen Lied zog er Bilanz und verabschiedete sich vom religiösen Schwarz-Weiß-Denken. Vom Teufel singt Dylan seitdem nicht mehr. Stattdessen betont er: Selbst in den dunkelsten Versuchungen habe Gott ihn nicht verlassen. Was er vorher dem Teufel zuschrieb, löste sich in der Erfahrung auf, dass Gott die gesamte Welt durchwirke: auch Leid und Einsamkeit. Seit seinem Abschied vom Schwarz-Weiß-Glauben beschreibt Literaturnobelpreisträger Bob Dylan Gott und die Welt noch tiefsinniger und vielfältiger als vorher.

Die Welt Schwarz-Weiß malen? Das funktioniert eben nicht. Die Liebe auf die zwischen Mann und Frau in trautem Heim zu reduzieren? Davon mögen Menschen träumen, denen auch die Vielfältigkeit der Liebe gegen den Strich geht.

Zum Autor Uwe Birnstein ist evangelischer Theologe und Publizist.

Der Regenbogen ist ein wirkmächtiges Symbol für die Vielfältigkeit und Schönheit der Welt. Die Farben zusammen ergeben ein wunderschönes Bild. Zudem: Regenbögen sind ein Naturphänomen – sie erscheinen, wenn vermeintlich farblose Wassertropfen von der Sonne beleuchtet und durchdrungen werden. Der Vorgang lässt sich nicht steuern oder künstlich erzeugen. In der vermeintlichen Tristesse des Regens verbirgt sich eine Vielfalt, dessen Schönheit Menschen betört. Und: Der Regenbogen ist ein biblisches Symbol. Dafür, dass erstaunlicherweise Gott selbst das Schwarz-Weiß-Denken überwunden hat. Dass er nicht mehr die Menschen in sündig und rein unterscheidet, die Sündigen bestraft und die die Gottgläubigen rettet. Er wird für alle da sein bis ans Ende der Zeiten. Das ist die Botschaft der biblischen Regenbogengeschichte.

Vom Farbfernsehen zur Regenbogen ist es nicht weit

Die hat offensichtlich so viel Sprengkraft, dass sie im Jahr 2021 die europäische Politik durchwirbelt. Sie deckt das überkommene Schwarz-Weiß-Denken heutiger Politiker auf. Die Liebe ist so vielfältig wie das Leben. Das gilt es nicht zu bewerten, sondern staunend anzuerkennen. Diese Einsicht lässt sich nicht verbieten, verstecken oder unterdrücken. Genausowenig wie man dem Regenbogen seine Farbe entziehen kann.