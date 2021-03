Zum Sonntag „Sei nicht gierig, sonst verabscheut man dich.“

Denn wie wäre es damit, ein Spruch aus dem Buch Sirach: „Sei nicht gierig, sonst verabscheut man dich.“ Den könnten sich die beiden Politiker Georg Nüsslein und Nikolas Löbel gut eingerahmt auf den Nachttisch stellen. Und daneben gleich ein Wort Jesus aus dem Lukasevangelium: „Seht zu und hütet euch vor aller Habgier; denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat.“

Manchmal scheinen mir unsere Wirklichkeit und unsere Zeitungen wie ein Remake oder Abklatsch der Bibel zu sein: Alles schon mal dagewesen. Auch die Gier. Die Menschen im alten Israel waren ihr vor zwei-, dreitausend Jahren ebenso verfallen wie wir es heute sind. Eins zu eins. „Es gibt nichts Neues unter der Sonne.“ Auch eine Erkenntnis der Bibel.

Und da stehen sie nun unter der Sonne und im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit, dem sich die beiden Politiker verständlicherweise entziehen. 660.000 Euro soll der eine, 250.000 Euro der andere abgezockt haben, weil sie Firmen öffentliche Aufträge für die im letzten Jahr so dringend und schnell benötigten Mund-Nase-Masken vermittelt hatten. Wie das genau geschehen ist, untersuchen noch die Staatsanwaltschaften. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung.

Immerhin, Nikolas Löbel bekannte, er habe die Ansprüche an seine Ämter und sein Handeln verletzt und entschuldigte sich „bei allen Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes.“ Schuld einzugestehen fällt schwer, klar. Auch das war schon immer so. Und dann noch als demokratisch gewählte Volksvertreter im Bundestag, denen zigtausende Wählerinnen und Wähler ihr Vertrauen geschenkt haben.

Zwei weitere Gründe verleihen der „Masken-Affäre“ Brisanz. Zum einen: Löbel und Nüsslein waren Mitglieder der CDU beziehungsweise der CSU – von Parteien also, die sich die Einhaltung von Werten auf die Fahnen geschrieben haben. Werten, die letztlich im christlichen Glauben gründen – darauf deutet das „C“ in den Parteinamen hin. Zum anderen: Sie sind beide eigenen Angaben zufolge Christen, gehören der Kirche an.

Eigentlich sollten sie also die Werte, die im Glauben vermittelt werden, kennen. Kein Habsüchtiger werde am Himmelreich Gottes teilhaben, heißt es in der Bibel. Und sie mahnt die Gierigen dieser Welt, dass sie sich durch ihre Habsucht „selbst verzehren“ werden. Im frühen Christentum ist Gier eine von sieben sündigen Charaktereigenschaften. Da wird sie in einem Atemzug mit Hochmut und Wollust, Zorn und Völlerei, Neid und Faulheit genannt.

„Widerlich“ und „schmierig“ oder „Raffke-Mentalität“ nennen denn auch Politiker das gierige Verhalten ihrer Kollegen. Andere fordern, dass sie das erhaltene Geld gemeinnützigen Organisationen spenden, quasi als Reue. Immerhin handelt es sich letztlich um Steuergelder. Wenn sogar demokratische Volksvertreter das Vertrauen verspielen – ja, wem soll man denn dann noch glauben?

Genau, der reichen Erfahrung des Glaubens, die so oft als überholt oder nicht mehr relevant angesehen wird. Zehn Gebote? „Wollen doch nur knechten und Dinge vorschreiben!“ „Du sollst nicht begehren Deines Nächsten Vieh“ – ja, das klingt in der Tat antiquiert, wenn man nicht gerade Landwirt ist. Im Schlüsselbegriff aber, dem „Begehren“, steckt die Gier, die uns auch heute auf die Palme bringt. Wenn wir sie bei anderen feststellen, erst recht in so einer schamlosen Art und Weise in der sogenannten „Maskenaffäre“.