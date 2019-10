Zum Sonntag Antisemitismus im wohligen Familienkreis

"Furchtbar", "schrecklich", darauf einigten wir uns rasch und genossen den selbstgebackenen Eierlikörkuchen. Dann setzte sie nach: Ja, mit den Juden, das sei aber auch schwierig, in der Pfalz, wo sie herkommt, da seien die Juden doch ziemlich geschäftstüchtig gewesen – sogar mehr als das: Hätten ganz normale Deutsche übers Ohr gehauen. Irgendwie würden die Juden auch im Hintergrund zusammenwirken und seien ziemlich mächtig in unserer Gesellschaft.

Zum Autor Uwe Birnstein ist evangelischer Theologe und Publizist.

Uff. Verdutzt musste ich die Kuchengabel niederlegen. Was sollten diese Worte – im Zusammenhang mit einem rechtsextremen Anschlag? Irgendwie seien die Juden selbst mit Schuld, wenn man ihnen etwas antue: Dieser Verdacht schwebte plötzlich lastend im Raum – und passte so wenig zur familiären Harmonie wie zu meiner liebevollen Tante.

Wie soll man auf so eine geballte antisemitische Ladung, dargebracht im beschaulich-wohligen Familienkreise, reagieren? Ich war sprachlos. Und zog mit einer niederschmetternden Erkenntnis von dannen: Antisemitismus gibt’s überall. Sogar schlimme Anschläge bewirken nicht, dass Menschen zur Besinnung kommen und ihre judenfeindlichen Ansichten überprüfen. Rund 20 Prozent der deutschen Bevölkerung haben eine latent judenfeindliche Einstellung, sagen Studien. Zudem steigt die Zahl der antisemitischen Straftaten.

Da ist es gut, dass nach politischen Organisationen nun auch die Evangelische Kirche in Deutschland einen Beauftragten für den Kampf gegen den Antisemitismus berufen hat. Als gesellschaftliche Institution ist Kirche mitverantwortlich dafür, dass Judenfeindlichkeit nicht noch mehr Fuß fasst. Aber auch in den eigenen Reihen feiern mitunter judenfeindliche Einstellungen fröhlich Urständ. Während der Zeit des "Dritten Reichs" protestierten nur wenige Christen oder Kirchenverantwortliche gegen die Judenverfolgung der Nationalsozialisten. Bibelverse wurden zu Waffen gegen Juden umgemünzt. Da ist viel möglich: Die Juden seien vom Teufel, die Juden hätten Jesus verraten oder gar umgebracht, deswegen gelte ihnen nun der gerechte Zorn Gottes. Das klingt wie ein Aufruf, diesen angeblichen Zorn Gottes mit menschlicher Gewalt in die Tat umzusetzen.

Schwarzweißdenken macht eben vor den Kirchentüren genauso wenig Halt wie der Antisemitismus. Die Kirche muss also immer wieder geduldig viele krude Fehldeutungen richtigstellen: Das "Neue" Testament hat das "Alte" Testament weder abgelöst, noch hat Jesus einen jüdischen "Rachegott" in die Schranken verwiesen. Und Jesus, hört hört, war ein Jude, kein Christ.

Der neue evangelische Antisemitismusbeauftragte steht also vor einem Berg an Arbeit. Er muss auch damit umgehen, dass Institutionen gerne unbequeme Themen auslagern und an Beauftragte delegieren. Das hört sich dann oft so an, als sei das Problem nicht nur erkannt, sondern auch gebannt. Mitnichten. In der ganzen Kirche müssen antijüdische und antisemitische Einstellungen besprochen werden. Und es muss immer wieder gepredigt werden: Christlicher Glaube ist nicht "richtiger" oder "gottgewollter" als jüdischer Glaube.

Über das alles kann man reden, man kann es erklären, auf die Macht der Aufklärung hoffen. Noch besser aber ist: Mit jüdischen Menschen zu reden. Ihre Gottesdienste zu besuchen. Mit ihnen zu feiern. Sie als Menschen kennenzulernen. Und sich selbst als Mensch zu zeigen. Denn Begegnung ist ein wunderbares Mittel, um Angst und Vorurteile vor Fremdem abzubauen und Interesse füreinander zu entwickeln.

Das werde ich vor unserem nächsten familiären Tee-Plausch mal versuchen: Ich werde meine Tante einladen, mit mir in eine Veranstaltung der Synagoge zu gehen. Und hinterher trinken wir dann dort Tee und kommen mit den Menschen ins Gespräch: Was glaubt ihr eigentlich? Und wie lebt ihr, wovor habt ihr Angst, woran freut ihr euch? Mal schauen, ob das hilft.