Zum Sonntag Demokratie fällt nicht vom Himmel

Demokratie ist nicht selbstverständlich, meint Udo Hahn, frei nach Bundespräsident Steinmeier, der sagt: "Die Zukunft der Demokratie liegt also in unserem Einsatz für die Demokratie der Zukunft." Daran zu erinnern biete sich am 18. März besonders an.

Ist die Demokratie in der Krise? Eine Antwort auf diese Frage ist nicht einfach. Tatsächlich lassen sich seit Jahren Entwicklungen beobachten, die die Demokratie nicht nur herausfordern, sondern auch bedrohen können. So verlieren zum Beispiel nationale, gewählte Parlamente und Regierungen durch Globalisierung von Politik und Wirtschaft an Einfluss. Weniger als die Hälfte der Menschen in Deutschland ist unzufrieden damit, wie die Demokratie bei uns funktioniert. Populistische Kräfte, die undemokratische Positionen vertreten, finden Zustimmung.

Aber es gibt auch Entwicklungen, die hoffnungsvoll stimmen. Den meisten Menschen ist es wichtig, in einer Demokratie zu leben. Vor allem die junge Generation nutzt verstärkt weitere demokratische Mittel als nur Wahlen, um sich politisch zu beteiligen.

Erstmals mehr autokratische als demokratische Staaten

Betrachtet man durch sogenannte Demokratie-Indizes mehrere Faktoren gleichzeitig, zeigt sich die Demokratie in Deutschland derzeit nicht gefährdet. Im internationalen Maßstab jedoch verliert die Demokratie an Boden. Erstmals seit 2004 verzeichnet der Transformationsindex der Bertelsmann Stiftung mehr autokratische als demokratische Staaten. Diese Beobachtung deckt sich mit den Ergebnissen des "Atlas Zivilgesellschaft", den das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt gemeinsam mit der Organisation Civicus Berlin herausgibt. Demnach beschneiden sechs von zehn Ländern die Grundrechte.

Vereinigungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit sind aktuell so eingeschränkt wie nie zuvor. 88 Prozent der Weltbevölkerung werden diese Rechte nicht garantiert. Sich gegen soziale Ungerechtigkeit, Diskriminierung oder Umweltzerstörung zu engagieren, wird in vielen Weltregionen zunehmend schwieriger. Lediglich drei Prozent der Weltbevölkerung leben dieser Studie zufolge in Staaten, in denen zivilgesellschaftliche Grundfreiheiten garantiert sind. Deutschland gehört dazu.

Steinmeier: "Zukunft der Demokratie liegt im Einsatz für die Demokratie"

Die deutsche Demokratie ist als "wehrhafte" Demokratie mit Gewaltenteilung und Gewaltenverschränkung angelegt, um ihre Selbstabschaffung zu verhindern. Zugleich gilt: Die Demokratie fällt nicht vom Himmel. Oder mit den Worten von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: "Die Zukunft der Demokratie liegt also in unserem Einsatz für die Demokratie der Zukunft." Der Bundespräsident plädiert schon seit Jahren für einen Gedenktag zu Ehren von Freiheit und Demokratie. Infrage käme dafür übrigens der 18. März.

1793 wurde in Mainz die erste Republik in Deutschland ausgerufen. 1848, vor 175 Jahren, feierte in Berlin die demokratische Revolution ihre Erfolge. Und am 18. März 1990 fand die erste freie Volkskammerwahl in der DDR statt. Auch aus europäischer Perspektive ließen sich Beispiele anführen.

"Nie wieder" betrifft auch die Demokratie

Vor diesem Hintergrund steht der 18. März für Aufbruch und Erneuerung, vor allem aber für das Ringen um Freiheit und Selbstbestimmung. Eine Entwicklung, die – wie die deutsche Geschichte zeigt – nicht geradlinig verlief. Denn absolutistisch regierende Landesherren stellten sich damals den Freiheitskämpfern mit aller Macht entgegen. Vor allem die beiden deutschen Diktaturen, die nationalsozialistische 1933-45 und die sozialistische in der DDR von 1949-89, unterdrückten alle Freiheiten, die eine Zivil- und Bürgergesellschaft auszeichnen.