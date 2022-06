Zum Sonntag: Preisgestaltung auch ethisch beleuchten

Soziale Marktwirtschaft soll vor Ungerechtigkeit schützen

Vor diesem Hintergrund ist die Erwartung der Menschen nur zu verständlich, dass der Staat – wenn nötig – eingreift: dass er zum Beispiel eine Übergewinnsteuer für Unternehmen einführt, die in der aktuellen Krise profitieren. Es steht der Vorwurf im Raum, dass die Mineralölkonzerne die Senkung der Energiesteuer nicht oder in zu geringem Umfang an die Kunden weitergeben. Ob der Staat im konkreten Fall tatsächlich wirksam eingreifen kann und soll, darüber wird heftig diskutiert. Der Wirtschaftsethiker Joachim Fetzer hat in dieser Debatte vor überzogenen Erwartungen an den Staat gewarnt. Er müsste Eigenschaften haben, die traditionell Gott zugeschrieben werden, so der Professor.

Es geht um das Selbstverständnis der Demokratie

Zur Marktwirtschaft gehört, dass der Markt nicht alles selbst regeln kann

Ethische Dimension als Kriterium für einen angemessenen Preis

Im Lichte dieser Debatte fällt auf, dass die Frage nach dem angemessenen Preis unbedingt um ein Kriterium erweitert werden muss: die ethische Dimension. Blickt man in die Lehrbücher zur Preisgestaltung, so kommt sie jedoch kaum vor. Mit fatalen Folgen. Dabei macht jede Wirtschaftskrise deutlich, dass dort, wo die Verantwortung für die Gesellschaft unberücksichtigt bleibt, alles nur noch schlimmer wird. Deshalb betont der Wirtschaftsethiker Joachim Fetzer mit Recht, dass Unternehmen eine Mitverantwortung für das System haben, in dem sie leben. Es ist richtig, diese auch und gerade jetzt einzufordern. Es sei klug, so Fetzer, den Anschein von Wucher zu vermeiden. Die Handlungsfreiheit von Unternehmen besteht darin, dass die Marktwirtschaft grundsätzlich akzeptiert wird. Der Wirtschaftsethiker wörtlich: "Unternehmen, die sich so verhalten, dass diese Akzeptanz erodiert, sägen auch an dem moralischen Ast, auf dem sie sitzen." Mehr noch: Sie zerstören damit ebenso das Vertrauen in die Demokratie. Staat und Zivilgesellschaft dürfen das nicht zulassen.