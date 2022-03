Zum Sonntag: Russisch-Orthodoxe Kirche im Abseits

Der Angriffskrieg Wladimir Putins gegen die Ukraine stellt die Weltgemeinschaft vor eine Zerreißprobe. Dass der Russisch-Orthodoxe Patriarch Kyrill diesen Krieg als Abwehrkampf gegen den Westen legitimiert, belastet massiv auch die Gemeinschaft der Christinnen und Christen weltweit. Ende August trifft sich der Ökumenische Rat der Kirchen zu seiner 11. Vollversammlung in Karlsruhe. Delegierte aus 352 evangelischen, anglikanischen und orthodoxen Kirchen treffen sich dann unter dem Motto „Die Liebe Christi, bewegt, versöhnt und eint die Welt“. Von dieser Kraft ist jedoch nichts zu spüren, wenn man den Brief von Patriarch Kyrill an den geschäftsführenden Generalsekretär des Weltkirchenrates liest. Dieser hatte das Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen Kirche gebeten, sich für ein Ende des Krieges in der Ukraine eizusetzen. Statt im biblischen Sinne friedenstiftend zu wirken, hagelte es Vorwürfe des Patriarchen gegen den Westen, die Nato sei schuld.

Ein Bündnis von Staat und Kirche

Kyrill und Putin, der Kirchenmann und der Autokrat, scheinen Brüder im Geiste, vereint in ihrer antiwestlichen Polemik. Im Hintergrund steht ein Bündnis von Staat und Kirche, wie es sich erst unter der Präsidentschaft Wladimir Putins etabliert hat. Nach dem Ende der Sowjetunion und ihrem militanten Atheismus hat die Russisch-Orthodoxe Kirche unerwartet eine Renaissance erlebt. Sie dankt es dem Gewaltherrscher seither mit unverbrüchlicher Loyalität.

Gemeinsame Sache mit den Mächtigen

Dass in Russland nicht die Schwachen und Ausgegrenzten von diesem Bündnis profitieren, sondern die Starken, die sich straflos wohl alles nehmen können, hat der russische Regisseur Andrey Zvyagintsev in seinem Spielfilm „Leviathan“ im Jahre 2014 eindrucksvoll herausgearbeitet. In dem international vielfach ausgezeichneten Werk prangert er Machtmissbrauch und Korruption in Russland an. Der Hauptdarsteller – eine Hiob-Figur – verliert alles. Und die Russisch-Orthodoxe Kirche macht in dieser Geschichte auch noch gemeinsame Sache mit den Mächtigen. Dass Kirchenoffizielle sich gegen diese Kritik verwahrten, und Politiker dazu aufriefen, den Film verbieten zu lassen, zeigt, dass in dem Streifen mehr als nur ein Funken Wahrheit steckt.

Dialog: Das beste Instrument des Friedens

Die Russisch-Orthodoxe Kirche hat sich mit ihrer Haltung auch in der orthodoxen Weltgemeinschaft ins Abseits manövriert. Wohltuend die Worte des Ehrenoberhaupts der orthodoxen Kirchen, des Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel, Bartholomaios. Er schloss sich ohne Zögern den Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine an. In einer Rede sagte er: „Die Invasion und der Krieg müssen sofort enden, und es muss eine neue Gelegenheit für Dialog geben, das beste Instrument des Friedens überhaupt.“

Die Kirchen stehen vor einer Zerreißprobe

Klare Worte, die man auch von Patriarch Kyrill erwartet hätte. Wenn dieser nicht einlenkt, dann steht ebenso der Ökumenische Rat der Kirchen vor einer Zerreißprobe. Schon jetzt gibt es Forderungen, die Russisch-Orthodoxe Kirche auszuschließen. Sie sind nachvollziehbar, denn die Russisch-Orthodoxe Kirche beschädigt die Glaubwürdigkeit des Weltkirchenrates, der in seinem Gründungsjahr die Formel ausgab: „Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein!"

Apartheid: Kirchen suspendiert

1984 suspendierte der Lutherische Weltbund zwei weiße Mitgliedskirchen aus Südafrika und Namibia wegen ihres mangelnden Engagements gegen Apartheid. Erst Jahre später – nach einem langen Läuterungsprozess – wurden sie wieder aufgenommen. Die Russisch-Orthodoxe Kirche entscheidet, wie die Debatte auf der Vollversammlung ausgeht.

Weder Demokratie noch Zivilgesellschaft