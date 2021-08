Zum Sonntag: In Afghanistan steht die Glaubwürdigkeit auf dem Spiel

"Wir haben die Lage falsch eingeschätzt." Sätze wie diese gehen Politikerinnen und Politikern nicht leicht über die Lippen. Bundesaußenminister Heiko Maas kommentierte mit diesen Worten die Entwicklung in Afghanistan in dieser Woche. Wie es dazu kommen konnte, dass die die radikal-islamischen Taliban ohne nennenswerten Widerstand die Macht in kürzester Zeit übernehmen konnten, dieser Debatte muss sich die Politik jetzt stellen.

Die Geschichte des Scheiterns in Afghanistan umfasst viele Kapitel

Die Rückeroberung des Landes durch die Taliban lässt viele Menschen am Hindukusch um Leib und Leben fürchten. Fast auf den Tag genau 20 Jahre ist es her, dass die Anschläge islamistischer Terroristen auf das World Trade Center in den USA am 11. September 2001 einen "Krieg gegen den Terror" auslösten. Besiegt werden sollte der Terror – und Afghanistan, sein Rückzugsort, in eine Demokratie verwandelt werden. Dass zuvor schon die Intervention der sowjetischen Armee erfolglos war, hat niemanden interessiert.

Dabei umfasst die Geschichte des Scheiterns in Afghanistan viele Kapitel. Von einem erzählt 1859 die Ballade des Schriftstellers Theodor Fontane. Sie trägt den Titel "Das Trauerspiel von Afghanistan" und schildert den gescheiterten Versuch des britischen Königreichs, in Kabul eine den Briten genehme Führung aufzubauen. "Zersprengt ist unser ganzes Heer", lässt Fontane einen Kommandanten sagen: "Was lebt, irrt draußen in der Nacht umher, Mir hat ein Gott die Rettung gegönnt, Seht zu, ob den Rest ihr retten könnt." Und die Ballade endet mit der deprimierenden Bilanz: "Mit dreizehntausend der Zug begann, Einer kam heim aus Afghanistan."

Margot Käßmann: "Nichts ist gut in Afghanistan"

Geheimdienste, Militärs, die Politik – allesamt jetzt in Ratlosigkeit vereint. Wie konnte es soweit kommen? Die eigentliche Frage scheint aber vielmehr: Wieso wurden die vielen Signale übersehen, überhört, die schon früh das Scheitern befürchten ließen? Als Margot Käßmann 2010 im Neujahrsgottesdienst der Dresdner Frauenkirche die geradezu prophetische Aussage machte "Nichts ist gut in Afghanistan", da erhob sich ein Sturm der Entrüstung gegen die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. "Ich bin nicht naiv", sagte sie damals in ihrer Predigt, "aber Waffen schaffen offensichtlich auch keinen Frieden in Afghanistan. Wir brauchen mehr Fantasie für den Frieden, für ganz andere Formen, Konflikte zu bewältigen."

Genau dieser Ansatz, über andere Formen und Entwicklungsansätze nachzudenken, er findet in der Politik leider viel zu selten Gehör. Viele militärische Interventionen zeigen, dass Waffengewalt allein eben noch kein demokratisches Staatswesen schafft. Meinungs- und Pressefreiheit zu etablieren, dazu Frauenrechte, Bildung und Kultur, die von Vielfalt und Toleranz geprägt sind, eine funktionierende Zivilgesellschaft – das verlangt einen langen Atem. Und Investitionen, die weit über den Ausgaben für alles Militärische liegen müssten. Aber genau dies geschah in Afghanistan nicht.

Umso bitterer, dass alle bisherigen Kraftanstrengungen und alle Fortschritte, die zweifellos erzielt wurden, sich jetzt mit der Machtübernahme der Taliban in Luft auflösen könnten. Die neuen Machthaber sind nicht gerade dafür bekannt, dass sie Frauen und Mädchen den Zugang zu Bildung gewährt, geschweige denn ihr Menschenrecht darauf anerkannt hätten. Die Befürchtungen sind groß, dass in dem Land die Uhren wieder zurückgedreht werden. Die aktuellen Äußerungen der Taliban klingen überraschend aufgeschlossen. Haben sie dazugelernt? Die weitere Entwicklung wird es zeigen.

Aufnahme von Flüchtlingen: Unsere Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel

Viele Afghanen wollen und können nicht warten. Auf Biegen und Brechen versuchen zum Beispiel afghanische Ortskräfte, die für die Bundeswehr oder Hilfsorganisationen im Einsatz waren, das Land zu verlassen. Deutschland und die Weltgemeinschaft müssen Verantwortung übernehmen. Sie haben ihr Wort gegeben. Die Kirchen bei uns mit Recht einen solidarischen Beitrag zur Bewältigung dieser Krise. Die Menschen, die aus Afghanistan fliehen, müssen eine menschenwürdige Aufnahme finden. Dies gelte unabhängig davon, ob sie Helfer der Alliierten waren oder nicht, macht sich der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm für eine großzügige Regelung stark.