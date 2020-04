Zum Sonntag: Eines bleibt gleich: die Botschaft

Aber Mein Gott, wie werde ich die Osternacht in meiner kirchlichen Gemeinde dieses Jahr vermissen!

Denn die Osternacht gehört seit vielen Jahren zu meinen kirchlichen Höhepunkten! Es ist für mich ein unglaubliches Erlebnis: Zuerst die Dunkelheit in der Kirche und Grabes-Stille. Dann ein kleines Licht, das in die große dunkle Kirche getragen wird. Der Priester ruft "Lumen Christi" das "Licht Christi" und die Gemeinde antwortet "Deo, Gratias" – "Dank sei Gott". Und mit jedem Dankesruf wird die Kirche heller vom Kerzenschein. Alle Gläubigen geben sich das Oster-Licht weiter - bis die ganze Kirche in Helligkeit erstrahlt. Halleluja! Freude! Christus ist heute auferstanden.

Wir erleben ein komplett neues Ostern!

Aber dieses Jahr gibt es eben keine Gemeinschaft in der Kirche. Wir erleben ein komplett neues Ostern! Und vielleicht ergeben sich auch Chancen, die bisher ungeahnt waren. Denn jetzt ist Kirche gezwungen, neue Wege zu finden, wie sie mit ihren Gläubigen in Kontakt treten kann. Sie müssen aus ihrer Routine ausbrechen.

Vielleicht erlebt die Kirche damit ihre eigene ganz neue Auferstehung – eine digitale! Und so wie meine Eltern mich als Kind in die prachtvollen Ostermessen mitgenommen haben, so führe dieses Mal ich meine Eltern in neue kirchliche Formate ein.

Die Kirche probiert tatsächlich neues

Und die Kirche probiert tatsächlich neues: Im Internet tummeln sich unterschiedlichste Oster-Angebote: Online Impulse in sozialen Medien, Video-Botschaften werden in unterschiedlichster Qualität von Priestern auf Youtube hochgeladen oder immer beliebter: auch Online-Gottesdienste.

Bei den Online-Gottesdiensten haben sich an den letzten Sonntagen tatsächlich viele Jugendliche in virtuellen Räumen getroffen und gemeinsam Gottesdienst gefeiert. Es ist eben nicht eine Live-Übertragung übers Fernsehen oder übers Radio, sondern die jungen Menschen treffen sich in einem virtuellen Raum.

Man muss es sich vorstellen wie ein buntes Puzzle aus Gesichtern, das auf dem Computerbildschirm sichtbar wird. Jeder kann jeden auf dem Bildschirm sehen. Einige haben es sogar ihren Großeltern beigebracht, andere haben sich als Familie auf dem Sofa zusammengesetzt, einer liegt eingekuschelt mit einer Decke auf seinem Sessel und hat eine Kerze in der Hand. Gehalten wird der Gottesdienst von einem Priester. Hier steht er an keinem Altar, sondern er ist mitten unter uns.

Ostern findet statt, egal was kommt

Gott sei Dank ist Ostern Ortsunabhängig! Ostern findet statt, egal was kommt. Dann wird sich auch zeigen: Kann das Digitale den direkten Kontakt ersetzen? Oder brauchen wir Menschen doch den persönlichen Kontakt zu unserer Gemeinde in der Kirche?

Die Zeit der Auferweckung; des Aufwachens – dass wir neu beginnen können! Sie ist jetzt gekommen. Lassen wir uns von der österlichen frohen Botschaft ermutigen – auch wenn der Weg ein virtueller ist – und damit ein ganz anderer Weg!

Denn eines bleibt gleich: die Botschaft.