Zum Sonntag "Wachgeküst" werden

Mein Herz hat laut gepocht, ich bin total nervös und auch irgendwie unsicher gewesen und in meinem Bauch hat es wild gekribbelt. Dann: ein Feuerwerk an Emotionen – mein erster Kuss!

Ein Moment, den ich nie vergessen werde. Viele Menschen sind davon überzeugt, dass der erste Kuss der entscheidende Moment in der Beziehung ist. Erst gestern hat mir eine Freundin gesagt: „Wenn der Kuss nicht stimmt, hat es keinen Sinn!“ Vielleicht hat mich genau deshalb das Motto der diesjährigen größten Jugendwallfahrt im Erzbistum München und Freising so angesprochen: „wachgeküsst“ – was für ein Motto für eine Wallfahrt? Und je mehr ich darüber nachdenke, desto besser gefällt mir das Motto. Denn: Wachgeküsst ermöglicht unterschiedliche Zugänge zum Glauben und zum Wallfahrten.

Veränderung wird möglich

Zum einen verändern wir uns im Kontakt mit Jesus. Das Lukasevangelium verdeutlicht das in der „Begegnung mit dem Auferstandenen auf dem Weg nach Emmaus“ (Lk 24,13-33). Dort heißt es: „Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn“. Im gemeinsam unterwegs sein und im Gespräch wandeln sich ihr Glaube und ihr Gottesbild. Und im Brotbrechen erkennen sie Jesu Christi. Was für ein Aha-Moment muss das gewesen sein? Aus diesem Wachwerden verändert sich ihr komplettes Leben. Sie nehmen aktiv und kritisch ihre Umgebung wahr. Auch wir können jeden Tag aufs Neue wach werden. Genau das kann bei der Jugendwallfahrt passieren. Wenn wir erst einmal wach sind und erkannt haben - gibt es kein Zurück mehr; wir können uns nicht wieder hinlegen und die Augen zu machen. Wir stehen auf und nehmen die Herausforderungen des Lebens an - in Gesellschaft, Politik und Kirche.

Weg mit den Vorurteilen - Jugendliche beten gerne!

Genau darum geht es bei der Jugendkorbinians Wallfahrt – wir wollen, dass junge Menschen Kirche mitgestalten! Sie sollen sich mit ihrer Kirche und ihrem Glauben auseinandersetzen. Im Übrigen wird sich dann auch zeigen, dass Christlicher Glaube und Liebe und Sexualität keine Gegensätze sind. Wenn wir schon bei Gegensätzen sind hier noch ein AHA-Moment: Jugendliche beten gerne! Und zwar Dreiviertel der Jugendlichen. Das ist auf jeden Fall das Ergebnis der jüngst veröffentlichten Studie Jugend - Glaube - Religion. Die Studie räumt mit vielen Vorurteilen auf: Auch, dass Jugendliche kein Interesse an Religion hätten. Das genaue Gegenteil ist der Fall: Wir haben vielmehr viele Sinn-suchende - gerade unter den jungen Menschen! Wenn es um Gott geht, sind sie häufig etwas unsicher, fragend und auch kritisch. Aber das Beten ist für sie wichtig. Das finde ich spannend. Denn das zeigt, dass Jugend mit ihrem Glauben experimentiert.

Wer sich noch wachküssen lassen sollte

Die jungen Menschen experimentieren auch dieses Wochenende bei Jugendkorbinian: Hier singen, beten, glauben und lieben sie! Sie sind wach - wachgeküsst vom Glauben. Daher hoffe ich, dass auch unsere Institution Kirche endlich aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht. Sie muss erkennen, dass sie die Lebensrealität von Jugendlichen ernst nehmen muss. Sonst verliert sie den Anschluss! Wenn junge Menschen sagen, dass sich die Kirche ändern muss, meine sie damit, dass Kirche zeitgemäßer und offener für die Glaubens- und Lebensweisen sein muss. Wir als Jugend helfen gerne dabei, Kirche wachzurütteln. Aber dieses Wochenende genießen wir erst Mal unsere Wallfahrt in Freising. Und wer weiß - vielleicht bekommt sogar heute bei Jugendkorbinian jemand den aller ersten Kuss.