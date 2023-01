Zum Sonntag: Jeder Menschen ist Ausdruck der Schöpfung Gottes

Holla, da verschluck ich mich ja gleich am Frühstückskaffee! Man reibt sich tatsächlich die Augen, angesichts dessen, was die Tageszeitung da meldet: Japan möchte eine neue Behörde gegen weniger Geburten einrichten.

Da darf man, oh Verzeihung, "Frau" ja gespannt sein, was denn im fernen Osten hierzu unternommen wird. Auf jeden Fall, so steht zu lesen, möchte der amtierende Ministerpräsident mit deutlich höheren Ausgaben zur Unterstützung der Familien das Problem der niedrigen Geburtenrate im Land angehen. Japan stehe an der "Grenze zur Unfähigkeit", als Gesellschaft weiter zu funktionieren, heißt es in der kleinen Notiz vom Dienstag. Mir dämmert, da bekommt jemand wohl wirklich Angst um seine und seines Landes Zukunft.

Auch China versucht die Geburtenrate zu kontrollieren

Nur – ehm, ist für mich schwer vorstellbar, wie eine Behörde so privateste Dinge seiner Bürgerinnen und Bürger in die Hand nehmen und ändern will. Übrigens, auch China versucht Ähnliches. Die Propaganda dort gilt dem Zweit- und Drittkind für Akademikerinnen. Dem Vernehmen nach stößt die Offensive aber auf wenig Resonanz bei den Frauen. Die wollten einfach nicht, heißt es karg. Lebenserfahrene Feministinnen dürfen sich bestätigt fühlen. So sehr die "sogenannten" alten weißen Männer weltweit den Wohlstand und die Entwicklung ihrer Länder auch angetrieben haben – alle begingen und begehen offensichtlich den gleichen Fehler. Wirtschaftliches Wachstum, Wohlstand und Geld bedeuten nicht zwingend auch ein prosperierendes Volk.

Keine Wirtschaftskraft ersetzt die Familie

Keine noch so immense Wirtschaftskraft ersetzt das innerste gesellschaftliche Fundament, die Familie. Das Vorgehen der Ökonomen war schlicht fahrlässig. Eine Nation ohne Frauen, ohne Familien zu denken, rächt sich nun. Nicht umsonst sprachen ganze Generationen, spricht die Kirche vom Kinder-Segen. Sie als Gewinn zu sehen wurde verlernt. Früher, und mit allem Grund gehörte die Offenheit für die nächste Generation zum Kernbestand der katholischen Ehe, auch wenn inzwischen Kinder längst nicht mehr deren erster Zweck sind. Nun aber blieb den Müttern eingebrannt, wie wenig geschätzt gerade ihr Part dabei ist.

Frauen waren Rabenmütter oder Heimchen am Herd

Rabenmutter oder Heimchen am Herd waren die diffamierenden Zuschreibungen für die Frau, der Spagat zwischen Familie und Beruf tat und tut weh. Woran auch die neu gewonnene Elternzeit für Väter nicht viel veränderte. Niemandem steht zu, sich zur Familienplanung anderer Menschen auszulassen. Das natürliche Recht, seine Kinder zu erziehen ist ebenso unantastbar wie der Entscheid, wann jemand wie viele oder auch keine Kinder will. Das anzuerkennen fällt Machern schwer, in China, in Japan und unter uns.

Rahmenbedingungen für die Familie müssen stimmen