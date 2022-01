Zum Sonntag Wie Gott sie schuf: #outinchurch

Ein uns als Kinder etwas seltsam erscheinender Mann; zwei Frauen, die zusammen wohnten und arbeiteten, allein und ohne Nachwuchs; eine Familie, deren Sonderheit uns auffiel, aber nicht weiter thematisiert wurde. "De sand net aso" umschrieb in seinem ersten Ton eine Stellung, eine Art oder Unart, die ein Tabu setzte. Darüber hinaus war nichts zu sagen. Punkt.

Zeigen ihre Liebe, die vormals keinen Platz hatte

Die so Bezeichneten entsprachen einer ungeschriebenen Norm einfach nicht, fertig. Erst viel, viel später dämmerte mir, dass es um ein Verhalten ging, ein Leben, das heute langsam toleriert wird. Gezeigt im Outing von homosexuellen Männern, lesbischen Frauen, trans- oder intersexuellen Personen. Was es nicht alles gibt, hätte meine Oma gestöhnt. Auf den Love-Parades unserer Zeit zeigen diese Menschen inzwischen mit Stolz ihre jeweiligen sexuelle Ausprägung und feiern – manchmal in exaltierter Ausgelassenheit - ihre Liebe, die vormals gesellschaftlich keinen Platz hatte.

Erinnerungsstelle an 400 Homosexuelle in Flossenbürg

Ja, im Fall der Homosexualität, die bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts hinein als ein Verbrechen galt. Die Verschärfung der Strafe bis zum Zuchthaus hatten die Nazis betrieben. In deren Ideologie voll unerbittlicher Härte war Männerliebe ein Gräuel. Landtagspräsidentin Ilse Aigner enthüllte diese Woche im KZ Flossenbürg eine Stele zur Erinnerung an gut 400 Häftlinge, die ihrer Homosexualität wegen hier inhaftiert waren, von denen 95 davon zu Tode geschunden wurden. Es waren die mit dem rosa Winkel statt oder auf dem gelben Judenstern. Überlebenden blieb diese Schande auf ewig eingebrannt. Verurteilte wegen des § 175 galten noch bis zur Jahrtausendwende als vorbestraft. Was Wunder, wenn so manche brave Bürger gegenüber der Szene bis heute ihre Vorbehalte haben.

Zwischentöne im geschlechtlichen Bereich gab es schon immer

Weil "De sand net aso" wie alle, – und erschüttern deshalb mit ihrem neuen Selbstbewusstsein unverbrüchlich geglaubte Ordnungen. Dabei hörte ich von einer inzwischen – Verzeihung, uralten - Nonne, die Zeit ihres Lebens in der Geburtshilfe tätig war, dass bei so 1000 Geburten immer ein Kindlein dabei sei, des net aso is. Zwischentöne im geschlechtlichen Bereich sind und waren also immer schon völlig normal. Wenn es auch wenige waren. Deshalb überrascht gelegentlich ihre Lautstärke – und soll diejenigen, de einfach aso sand, wie man zu sein hat, aufschrecken.

"Wenn du uns brandmarkst, schau uns wenigstens ins Gesicht."

Es gilt, genau diese "Normalen" sensibel machen dafür, dass es bezüglich des Geschlechtes mehr gibt als nur die Beziehung eines Mannes zu einer Frau und umgekehrt. Auch in der katholischen Kirche. In der hatten sich diese Woche 125 Angestellte geoutet und öffentlich als homosexuell, lesbisch oder queer bekannt. Ganz unter dem Motto: Wenn du, liebe katholische Kirche, immer noch unsere Sexualität als schlimme Verirrung brandmarkst, schau uns dabei ins Gesicht! Längst arbeiten wir für dich, stehen im kirchlichen Dienst und verkünden Gottes Wort. Das Verstecken, Verdrängen und Lügen aus falscher Scham hat jetzt ein Ende. Ab heute stehen wir offen zu unserer sexuellen Orientierung, zu deren Inter- und Transform und zu unserer Liebe. Welcher Eklat!

Was die Geouteten schützt, ist ihre große Zahl