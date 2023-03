Zum Sonntag Verdammte Lust! Vom notwendigen Diskurs über Sexualität

Leidenschaft, Lust und Sex gegen Vernunft, Liebe und Moral? Es klingt manchmal ein wenig so, als gebe es entweder ein sündiges, triebgesteuertes und unvernünftiges Leben oder das Ideal der reinen Liebe. Das sehen wir auch im kirchlichen Kontext. Aber diese beiden überzeichneten Extreme haben wenig mit der Realität zu tun. Es ist wahr: In Theologie, Predigt und pastoraler Praxis wurde in der Vergangenheit oft ein negatives Bild menschlicher Sexualität gezeichnet, sie wurde mit Schuld und Sünde beschwert, was auch zu Verdrängung und Doppelmoral geführt hat.

Die Wahrnehmung und Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche hat auch aufgezeigt, dass es eine Grundproblematik gibt im Beziehungsfeld von Kirche und Sexualität, die ganz zu Recht in systemischer Perspektive auch in den Beratungen des Synodalen Weges eine wichtige Rolle spielt.

Diskurs über die katholische Sexuallehre ist notwendig

Ausstellung ohne fertige Antworten

Schon in der Vorbereitung der Ausstellung wurde deutlich, dass es auch in der Kunstgeschichte bisher wenige Erkenntnisse darüber gibt, wie sehr die kirchliche Sexuallehre die Kunstschaffenden in ihren Werken durch die Jahrhunderte beeinflusst hat. Die Ausstellung verfolgt deshalb anhand markanter und herausragender Werke der europäischen Kunstgeschichte diese Spur. Die Kunstwerke zeigen sich als erstaunlich mutig, facettenreich und mehrdeutig. Sie bewegen sich oft eher vordergründig in den wohl geordneten Bahnen der zu ihrer Zeit geltenden Moralvorstellungen. Damit sind sie ganz nahe an der Lebensrealität der Menschen, in der sich Körperlichkeit und Sexualität in letzter Konsequenz jeder Regulierung und Normierung durch Gesellschaft und Kirche entziehen. Die Ausstellung unseres Diözesanmuseums liefert keine fertigen Antworten, sondern will zum Fragen und zum Hinterfragen anregen und neue Perspektiven aufzeigen. Kunst kann und soll auch die Theologie, die Pastoral und die Lehre der Kirche herausfordern.