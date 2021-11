Zum Sonntag Viel geredet und zu wenig getan

"No more Blah Blah Blah!" Über diesen empörten und kritischen Appell von Greta Thunberg an die Teilnehmer der Klimakonferenz in Glasgow wird durchaus diskutiert. Nicht jeder findet die Wortwahl gelungen und nicht jede mag den fordernden Ton, mit dem die Klimaaktivisten auftreten.

Zugleich trifft der prägnante Ausruf ein Gefühl vieler Menschen, nicht nur von Jugendlichen, und zeugt von einer deutlichen Positionierung und Unruhe gegenüber den – wie üblich und notwendigerweise – komplizierten und auch langwierigen Verhandlungen der Staaten, die Fortschritte zur Rettung all dessen erreichen wollen, was das Leben auf der Erde ausmacht. Auch wenn ich verstehe, wie schwierig solche Verhandlungen sind bei einer so vielschichtigen Thematik, verstehe ich auch die Ungeduld der jungen Menschen. Und ich stimme auch zu, dass schon viel geredet und noch zu wenig getan wurde.

Worten müssen jetzt Taten folgen lassen

Mit etwas anderen Worten haben auch die Vertreter von Religionen und der Wissenschaft in einem gemeinsamen Appell angemahnt, dass den Worten jetzt Taten folgen müssen und dass auch die Staaten mehr Ehrgeiz an den Tag legen müssen. In diesem sehr bemerkenswerten Appell, den Papst Franziskus an den Präsidenten der COP 26 übergeben hat, heißt es: "Die Menschheit hat die Macht zu denken und die Freiheit zu wählen. Wir müssen diese Herausforderungen mit dem Wissen der Wissenschaft und der Weisheit der Religion angehen: mehr wissen und sich mehr kümmern."

Die Zeit ist vorbei, bequeme Auswege zu suchen

Die Menschheit weiß seit Jahrzehnten viel über den Klimawandel. Jetzt ist die Zeit gekommen, sich zu kümmern und engagiert zu handeln, ohne hinter das Expertenwissen zurückzufallen und vermeintlich bequeme Auswege zu suchen. Dass sich gerade wohlhabende Staaten damit schwertun, liegt auf der Hand, denn wir wissen, dass es nicht ausreichen wird, unseren Überfluss ein wenig zu begrenzen, sondern wir müssen ganz radikal die Ressourcen der Erde einsparen und gerechter als bisher verteilen. Die ökologischen Fragen sind eng verflochten mit den sozialen und den ökonomischen Fragen. Wir wissen das. Und wir wissen, dass es auf jeden Tag ankommt. Die Jugendverbände der Kirche sind seit Jahrzehnten an diesen Fragen dran und begleiten auch die Konferenz in Glasgow aktiv und kritisch. Dafür bin ich dankbar!

Damit das Leben auf der Erde Zukunft hat