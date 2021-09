Zum Sonntag Orientierungspunkt in unruhiger Zeit

Man hat den Eindruck, dass sich in den letzten Monaten die Schreckensnachrichten häufen: Von der Flutkatastrophe über die verheerende Hitze bis hin zu Erdbeben gibt es viel zu viele Umweltkatastrophen; die Lage in Afghanistan ist extrem zugespitzt, die Situation von Flüchtlingen hat sich nicht gebessert, das Coronavirus beschäftigt uns weltweit nach wie vor. Hinzu kommen auch noch die je persönlichen Sorgen. Viele Menschen empfinden die aktuelle Situation in unserer Welt als überfordernd.

Was also tun? Es gibt ja keine Standardlösungen für alle Probleme. An manchen Tagen will man am liebsten gar keine Nachrichten mehr lesen. Manchmal hilft das zumindest kurzfristig, aber eine nachhaltige Lösung ist das natürlich nicht. Angesichts der Informationsdichte fällt es zudem schwer, sich in allem immer ausreichend informiert zu halten. Deshalb ist es in solchen Zeiten noch wichtiger, dass es verlässliche Medien gibt, die sauber recherchieren und wahrheitsgemäß informieren. Das ist ein unersetzlicher Beitrag in einem demokratischen Gemeinwesen.

Orientierungspunkt Menschenwürde

Um diese Aufgabe erfüllen zu können, brauchen die Medienschaffenden ganz grundlegende Orientierungspunkte, die in aller Unübersichtlichkeit die Richtung weisen können. Diese Orientierung brauchen aber nicht nur Medien, sondern alle verantwortlich Handelnden: ob in der Bildung, im sozialen Bereich, im Wirtschaftsbereich und nicht zuletzt auch in der Politik. Vor allem ist es eine Frage, die alle Mitglieder unseres Gemeinwesens beschäftigen muss: Woran orientieren wir uns im Kern? Was ist das wichtigste Kriterium für unsere Entscheidungen und unser Handeln? Das gilt auch, wenn wir jetzt vor der Bundestagswahl unsere Wahl-Entscheidung bedenken.

Es gibt einen Orientierungspunkt, den das Christentum stark macht: Das ist die Würde des Menschen. Es ist so grundlegend, dass es beinahe naiv klingt, sich darauf zu beziehen, aber es kann wohl nicht oft genug gesagt werden. Das Überleben der Menschheit fängt beim Leben des einzelnen Menschen an: Ohne Bedingungen kommt jedem Menschen Würde zu, die nicht verfügbar ist. Sie ist der Ausgangspunkt für den unbedingten Schutz des Lebens – vom Anfang bis zum Ende jedes menschlichen Lebens. Dabei ist es ganz gleich, ob es sich um Fragen der Bioethik handelt oder um Fragen des sozialen Zusammenhalts, oder von Wirtschaft und Klima. Alles hängt miteinander zusammen und ist auf eine Kernfrage zurückzuführen: Was ist mit dem Menschen? Das gilt für die Flutkatastrophe wie für Afghanistan! Was wird aus den Menschen?

Es geht um alle, nicht nur um einen selbst

Es ist wichtig, dass sich Verantwortliche – und wir alle als Wählerinnen und Wähler – immer wieder neu darauf besinnen, diese Kernfrage zu stellen und nach je angemessenen und bestmöglichen Antworten zu suchen.