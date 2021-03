Zum Sonntag Erste Papstreise in den Irak

Kann es Frieden und Eintracht geben zwischen verschiedenen Religionen - und das inmitten von Gewalt und Not? Diese wichtige Frage setzt Papst Franziskus derzeit neu auf die Tagesordnung. Schon durch die Ankündigung einer Reise in den Irak schafft er Aufmerksamkeit für ein Land, das besonders leidet. Nie zuvor hat ein Papst den Irak und die christliche Minderheit dort besucht.

Bei all unseren nationalen und europäischen Überlegungen in der Corona-Krise beachten wir ein Land wie Irak viel zu wenig, in dem die Menschen aber große Not leiden und unsere Solidarität brauchen. Mit dem Irak verbinde ich sehr viele Schlagzeilen von Krieg, Terror und Leid. Ich erinnere mich an viele erschreckende Bilder aus den letzten Jahrzehnten.

Doch ich habe auch Bilder im Kopf, die auf meine Kindheit zurückgehen: ich denke an Ur in Chaldäa, an das Land zwischen Euphrat und Tigris, an Ninive; es sind vor allem die biblischen Erzählungen von Abraham und Jona, die mich früh in der Phantasie dorthin geführt haben. Es ist ein Ursprungsland unseres Glaubens.

Blick über den Horizont

Papst Franziskus will, wie schon oft zuvor, dass wir nicht um uns selbst kreisen, sondern unseren Horizont weiten. Er stellt sich deshalb in den Dienst der Menschen, die leiden und bedrängt sind, und wir sollen sehen und verstehen, was es bedeutet, dass alle Menschen Geschwister und aufeinander angewiesen sind.

Dabei geht es auch um das Überleben der christlichen Minderheit im Irak, die in Not und bedrängt ist. Wir können sie stärken, indem wir nicht nachlassen, für sie zu beten, und uns auch politisch für eine Verbesserung ihrer Situation einsetzen. In seiner Enzyklika „Fratelli tutti“ hat Papst Franziskus klar gemacht, dass wir auch in Ländern, in denen wir als Christen in der Minderheit sind, eine Garantie für unsere Freiheit fordern. Ebenso fordern wir dieses Menschenrecht der Religionsfreiheit für andere Religionen, die dort, wo sie leben, eine Minderheit bilden. Es ist ein universales Menschenrecht und kein exklusives Recht, das nur für bestimmte Religionen gilt.

Geeint durch Abraham

Diese unbedingte Anerkennung ist für den Zusammenhalt der Menschheit sehr bedeutsam, und deshalb kann und muss ein Dialog, ja mehr noch eine Freundschaft zwischen den Religionen, zum Frieden beitragen. Als Symbolfigur dieses Dialogs gilt Abraham, den das Alte Testament im Irak beheimatet. Auf ihn berufen sich Juden, Christen und Muslime: er gilt im Judentum als Stammvater Israels, im Christentum als Urvater des Glaubens und im Islam als Freund Gottes. Abraham ist ein Urbild des Vertrauens auf Gott, der das Wohl aller Menschen will.